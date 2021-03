O primeiro dia do mês de março promete ser chuvoso em Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná. Ainda segue o alerta vermelho para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil do Paraná segue atenta com a chuva que está contínua em áreas litorâneas.

De acordo com o Inmet, o alerta vermelho começou no domingo (28) e se estende pelo menos até o meio dia desta segunda-feira (1º). A orientação sinaliza grande perigo com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia com risco de alagamentos em cidades. No aviso, o Inmet cita municípios como Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. As instruções que se desligue aparelhos elétricos, observe alteração nas encostas, permaneça em local abrigado e qualquer dúvida entre em contato com à Defesa Civil (telefone 191) e Corpo de Bombeiros (193).

E em Curitiba, como fica?

Já o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), aponta para Curitiba uma segunda-feira de chuva durante boa parte do dia e com condições intensas. A previsão é para 91.1 mm/dia com a temperatura chegando a máxima de 25°graus.

A semana promete ser de chuva na capital paranaense e a boa notícia que as chuvas são importantes, já que o nível dos reservatórios que abastecem a região estão em queda. Na medição realizada no sábado (27), especialistas apontam que 47,48% dos reservatórios estão com o volume d´água, ou seja, o rodízio no abastecimento vai seguir nos bairros de 36h por 36h. A ideia da Sanepar, empresa responsável pelo setor, que o rodízio pode acabar quando os reservatórios chegarem a 60%.

Nas demais regiões do estado, o sol segue predominando com as temperaturas próximas do 30 ºC nas regiões oeste e noroeste. Para esta segunda, Paranavaí vai ser tempo bom, mas a tendência que a chuva já apareça a partir de terça-feira (2).