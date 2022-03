A programação dos Faróis do Saber de graça em março marca o mês de aniversário de Curitiba. A prefeitura preparou atividades especiais para toda a comunidade. São rodas de leitura, contação de histórias, poesias, oficinas mão na massa, rodas de conversa, entre outras atrações disponíveis gratuitamente nos Faróis do Saber de praça e nas bibliotecas temáticas da rede municipal de ensino.

Na Casa Encantada do Bosque Alemão, além da tradicional contação de histórias que encanta estudantes e turistas desde a década de 1990, até fantoches entraram na programação do dia 31.

O Memorial Árabe, que fica ao lado do Passeio Público, terá no dia 18 uma visita guiada e bate-papo sobre a obra do escritor Gibran Khalil, poeta que dá nome do memorial. No dia 24, no mesmo local, vai ter a Hora do Conto com as Mil e uma Noites.

De 14 a 18, na Biblioteca Hideo Handa, na Praça do Japão, a obra de Helena Kolody inspira a atividade Libertem os Poemas.

Os faróis de praça trarão diversas opções de atividades culturais e de cidadania, como o Ônibus Lilás, que estará no Farol Machado de Assis (Mercês) para atendimento às mulheres.

A programação completa por ser vista neste link.

Comunidade Escola

O programa Comunidade Escola também preparou atrações diferenciadas.

No dia 23, das 14h às 16h, no Passeio Público, os visitantes poderão curtir jogo de ludo gigante, oficina de plantio de flores e apresentações musicais.

E dia 28 é a vez do Bosque Alemão, na Vista Alegre, abrigar as atividades, também jogos, oficinas e show musical.

O Comunidade Escola oferece acesso gratuito a atividades socioeducativas promovidas por equipes da Prefeitura, instituições da sociedade civil organizada e voluntários.

Projetos educacionais

Além dos faróis, nas dez regionais da cidade serão realizadas ações lúdicas e educativas com estudantes. São oficinas e atividades esportivas (como punhobol e tênis), culturais (roda de samba), orientações sobre prevenção contra a dengue, regras de trânsito e combate às drogas.

