Em um vídeo publicado nas redes sociais, imagens aéreas mostram a violência do mar na praia de Matinhos, no Litoral do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (01). Com maré alta e ondas fortes, a água invadiu a calçada da beira-mar e chegou até a porta de construções que ficam de frente para a praia.

No vídeo, publicado por Almir Alves na “Matinhos Agora”, no Facebook, algumas pessoas se arriscavam perto das ondas e eram atingidas pela água, que ultrapassava o limite das pedras (veja o vídeo abaixo). Almir já foi notícia aqui na Tribuna, ele é conhecido como os olhos do litoral paranaense.

A Marinha já havia emitido um alerta de ventos fortes de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo Frio, até a madrugada de sexta.

Ressaca em Matinhos gerou imagens impressionantes. Foto: Reprodução/Matinhos Agora.

Estragos durante a semana na Grande Curitiba

A chegada de uma frente fria mudou o tempo em Curitiba e na Região Metropolitana. Um barracão de uma empresa desabou em Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, com os fortes ventos registrados na tarde desta quarta-feira (30). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que a estrutura não resiste à ventania na região do bairro Santaria, na Rodovia dos Minérios, altura do km 25. A ocorrência foi por volta das 14h. Em Curitiba, os ventos chegaram a 70 km/h nesta tarde, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).