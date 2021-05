A Superintendência de Trânsito (Setran) começa a implantar na Rua Marechal Deodoro, entre a Ubaldino do Amaral e Prefeito Ângelo Lopes, no Centro, uma faixa de trânsito dedicada exclusivamente ao transporte coletivo. Os trabalhos de sinalização começam na quarta-feira (26) e devem ser concluídos até a sexta (28).

Além de demarcar a faixa exclusiva, a sinalização informará o novo limite de velocidade para a via, que passa de 60 km/h para 50 km/h.

A medida beneficiará, com menor tempo de deslocamento no trecho, cerca de 12 mil passageiros atendidos por dez linhas de ônibus que passam pela região. A estimativa da Urbs é que a extensão de 1,5 quilômetro da nova faixa exclusiva – entre as ruas Ubaldino do Amaral e Prefeito Ângelo Lopes – gere aproximadamente cinco minutos de redução no tempo de viagem.

+ Maio Amar Elo: Faixas exclusivas para ônibus: Como uma simples atitude pode ajudar o trânsito a ser mais eficiente

Por ali passam seis linhas de ônibus urbanas (Rua XV/Barigui, Higienópolis, Tarumã, Alto Tarumã, Sagrado Coração e Detran/Vicente Machado) e quatro metropolitanas (Guaratuba/Guadalupe, Pinhais/Guadalupe, Piraquara/Santos Andrade e Piraquara).

Fruto de convênio entre Urbs e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), a faixa exclusiva da Marechal Deodoro ficará ao lado direito da via. Servidores da Administração Regional da Matriz estão informando moradores e comerciantes da região sobre a mudança.

Período de adaptação

Trecho sinalizado pela linha vermelha no bairro Alto da XV. Foto: Reprodução / Google Maps

Aos demais condutores, o período de adaptação será de uma semana após a conclusão da sinalização na via, com orientação de agentes de trânsito programada para o período de 31 de maio a 4 de junho.

Depois do dia 4, caso seja flagrado circulando na faixa exclusiva para o transporte coletivo, o motorista pode ser autuado por um agente de trânsito ou guarda municipal. A infração de trânsito é de natureza gravíssima.

+ Leia também: Curitiba vai acelerar detecção da covid-19 com uso de testes rápidos em quem tem sintomas

Além de multa no valor de R$ 293,47, a infração acarreta sete pontos na carteira de habilitação, de acordo com previsão no inciso III do artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente”.

Projeto ampliado

Este é o segundo trecho da Marechal Deodoro que passa a contar com faixa exclusiva para circulação dos ônibus. No sentido contrário da via, a medida já funciona entre as ruas João Negrão e Dr. Muricy.

São oito as ruas da cidade com trechos onde há faixas exclusivas para ônibus – num total que, com a nova implantação na Marechal Deodoro, passa a ser de 10,5 quilômetros. Outras quatro foram implantadas nos últimos quatro anos:

Rua General Mário Tourinho,

Rua André de Barros,

Alfredo Bufren/Amintas de Barros

Imaculada Conceição.

Ruas XV de Novembro

Conselheiro Laurindo

Desembargador Westphalen