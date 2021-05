A aproximação de uma frente fria para a região sul do Brasil pode gerar ventos fortes a ressaca no litoral do Paraná. Um alerta da Marinha Brasileira sinaliza ventos com com intensidade de até 75km/h, ou 40 nós. O fenômeno deve ocorrer entre as manhãs de quinta (6) e sexta-feira (7), segundo o alerta.

Segundo o Simepar, nesta quarta-feira (5), o tempo ainda seguirá estável em grande parte do estado. Espera-se ainda pouca variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte do estado, o que favorecerá a elevação das temperaturas em todos os setores. No entanto, no final do dia, algumas chuvas isoladas poderão ocorrer nas regiões de divisa com Santa Catarina, causadas pela aproximação da frente fria alertada pela Marinha do Brasil

Perigo em alto mar

Pescadores devem ficar atentos, pois, segundo a Marinha, esse mesmo sistema meteorológico poderá provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com até 5,0 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no mesmo período.