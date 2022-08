A Marinha do Brasil alerta para uma passagem de uma frente fria que promete causar ressaca no litoral brasileiro. O litoral do Paraná está neste alerta, que vale entre os estados do Rio Grande Do Sul e São Paulo.

Segundo o alerta da Marinha há possibilidade de vento de direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), da noite de sábado (27) até a

manhã de segunda-feira (29).

Por causa do alerta, pescadores, navegantes e banhistas precisam ficar atentos às condições do mar, já que há risco de ondas fortes.

Ciclone extratropical no Paraná

O alerta de ressaca é importante, pois no começo de agosto a passagem de um ciclone extratropical pelo Paraná, que também foi alertado pela Marinha, causou grande destruição no Paraná e em Santa Catarina. Houve desabamento de estruturas e até uma balada flutuante acabou sendo destruída em alto mar após ser levada pela força do mar.