A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes entre os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com intensidade de até 61 km/h (33 nós), entre as noites dos dias 15 e 16 de agosto (segunda e terça-feira).

A Marinha ainda reforça aos navegantes que consultem informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Quanto ao tempo, a previsão no litoral do Paraná é de sol na segunda-feira, e com chuva na terça. No entanto, nada comparado ao que ocorreu na semana passada com a passagem do ciclone que causou prejuízos. De acordo com o Simepar, o volume não deve ultrapassar 6.1 mm.