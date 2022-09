A passagem de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul, em direção ao estado do Rio de Janeiro, poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina e Paraná entre a manhã de sexta-feira (9) e a noite de sábado (10). Ventos com intensidade de até 65 km/hora poderão ocorrer na faixa norte de Laguna e em um trecho de Paranaguá.

O alerta é da Marinha do Brasil e também é válido para a faixa sul de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O aviso serve de alerta, principalmente, aos navegantes.

A Marinha também informa que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico que pode ser acessado por este link. Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook.

Também é possível acessar as informações pelo aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o RUMAR – Instituto Rumo ao Mar.

“Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, diz a Marinha.