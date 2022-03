Após cerca de dois anos de utilização das máscaras contra o avanço da covid-19, Curitiba publicou um decreto que deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes externos da cidade. Porém muitas pessoas ainda estão em dúvida sobre onde ainda é obrigatório o uso de destes importantes itens contra o avanço da covid-19. Em entrevista ao Bom Dia Paraná desta sexta-feira (18), Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, deu explicações sobre como proceder em locais públicos, lojas, ônibus, bem como ficam as crianças e pessoas imunossuprimidas diante deste decreto. Confira!

Segundo Márcia Huçulak a liberação em ambientes externos partiu de indicadores positivos na cidade. “Nós já vínhamos discutindo isso por um bom tempo, acompanhando os indicadores e, desde 2021, tínhamos parâmetros para isso, como o como aumento da cobertura vacinal (mais de 91% da população acima de 12 anos tem as duas doses) e queda das internações”, disse a secretária, ressaltando que atualmente quem é internado ou morre de covid-19 em Curitiba são pessoas que não estão com o esquema vacinação em dia ou não tomaram a vacina.

Sobre o detalhamento do decreto, a secretária explicou que Curitiba seguiu o estadual. “Curitiba não é uma ilha, fizemos um combinado com Beto Preto (Secretário estadual de Saúde) que caminharíamos juntos nisso. Nosso entendimento foi acompanhando o decreto”, disse.

Huçulak, porém, pediu atenção da população que utiliza o transporte coletivo. “Pedimos e fazemos alerta à população. Nas estações tubo, terminais e na rodoferroviária tornamos obrigatório o uso de máscaras. São locais com aglomerações em determinados momentos”, ressaltou.

Outra questão importante que a secretária levantou é para quem ainda deve se preocupar em utilizar a máscara mesmo em locais abertos: os imunossuprimidos. “Se você trata um câncer, faz cirurgia, fez transplante ou está na fila do transplante: por favor, use máscaras mesmo ao ar livre. Além disso temos crianças que têm diabetes ou que tratam de doenças graves que precisam ainda utilizar pra se proteger”, destacou Huçulak.

Foto: Arquivo/Gerson Klaina.

Como ficam as máscaras nas escolas?

A secretária explicou que a liberação para pessoas abaixo de 12 anos é geral, mas optativa. Seja em ambientes externos ou internos, não é mais obrigatório o uso de máscaras por crianças, a não ser que os pais ou responsáveis optem por manter a segurança”, disse.

Mas e quando que liberam as máscaras de forma geral?

O primeiro passo foi dado e abrange apenas ambientes externos. De acordo com Huçulak, será avaliado junto ao comitê e com a Secretária de Estado da Saúde (Sesa) sobre o próximo passo. “Vamos aguardar uma semana, ou 15 dias, para ver como ficam os indicadores e, se for possível, podemos liberar a máscara geral para a população depois disso”, explicou.

Tem que usar nos carros de aplicativo?

“Consideramos um ambiente privado. Se você está sozinho ou com gente que você já convive, as pessoas não precisam usar mais. Porém, sempre que encontrar alguém que não é do seu convívio, use”, alertou.

Mas e quem positivou de covid-19, o que faz?

Mesmo que a liberação das máscaras em ambientes externos tenham ocorrido, o vírus ainda está em circulação. Por isso, “quem acordar com sintomas respiratórios deve usar a máscara até testar e saber se tem a doença. Se der positivo, seguem as orientações: sete dias de isolamento pra evitar a transmissão do vírus”, disse a secretária, que destacou ainda o telefone de atendimento à covid-19 em Curitiba, que segue ativo no (41) 3350-9000.