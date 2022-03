Após dois anos de utilização das máscaras contra a covid-19, Curitiba e as cidades da região metropolitana não tem a obrigatoriedade do uso da proteção facial para ambientes abertos. Em lugares fechados como comércio ou mesmo o ambiente de trabalho, os adultos seguem sendo obrigados a usar a máscara.

Mas isso foi adotado por todos os municípios da Grande Curitiba? O deslocamento para alguma dessas cidades deve gerar preocupação?

Salários de motoristas e cobradores de Curitiba terá reajuste de 10% em abril

A Tribuna do Paraná fez uma pesquisa nas principais cidades que estão no entorno de Curitiba para acompanhar os decretos desses municípios em relação ao uso de máscara. Aliás, a capital paranaense liberou a retirada da máscara no fim da tarde de quinta-feira (17), com a aprovação de vereadores e posteriormente com o decreto assinado pelo prefeito Rafael Greca. Curitiba repetiu a ação do Governo do Paraná, que flexibilizou o uso da máscara um dia antes, na quarta-feira (16).

São José dos Pinhais

Em São José dos Pinhais (SJP), o novo decreto com a alteração foi sancionado também na quarta-feira. O site da prefeitura de SJP reforça que os protocolos sanitários da Secretaria do Estado da Saúde (SESA), como o uso de álcool gel e distanciamento social, devem permanecer. Em ambientes fechados o uso continua obrigatório.

A liberação do uso de máscara vale também para crianças menores de 12 anos, porém esse critério é orientado pelos pais, tanto para espaços abertos e fechados. Pessoas com sintomas de covid-19 continuam com a obrigação de uso de máscara, tanto em ambientes fechados, quanto abertos.

Pinhais

Em Pinhais, o decreto n.º 269/202 publicado na quarta, desobriga o uso de máscaras em locais abertos, depois de quase dois anos. A mudança foi aprovada pelo comitê científico da Secretaria de Estado da Saúde, que leva em consideração o atual quadro epidemiológico.

Em abril de 2020, o município seguiu também a orientação da esfera estadual e publicou o decreto nº 337 que estabelecia a obrigação do uso massivo das máscaras para minimizar a transmissão comunitária do Coronavírus. Na cidade, o índice de vacinação chegou 87% da população com a segunda dose, incluindo crianças a partir de 5 anos.

Fazenda Rio Grande

Em Fazenda Rio Grande, a liberação já ocorreu desde a quarta-feira e valoriza que a máscara deve ser usada no transporte público e comércio.

Outras cidades

Em cidades como Campo Largo, Araucária, Colombo e Almirante Tamandaré, a liberação é a mesma, mas nos sites ou nas redes sociais do município não aparece o decreto. Em contatos telefônicos com as prefeituras, foi informado que a liberação aconteceu após o decreto estadual.

Conclusão

Com as cidades do entorno de Curitiba seguindo o decreto do Governo do Estado, quem se deslocar de um lugar para o outro deve encontrar as mesmas regras, ou seja, dificilmente a pessoa terá algum transtorno com a flexibilização do uso de máscaras. Cidades que não tinham um decreto próprio, por exemplo, e seguiam apenas as orientações do Estado entram na mesma lógica.