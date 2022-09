A vinda de uma nova massa de ar frio para o Sul vai derrubar as temperaturas novamente em Curitiba e em grande parte do Paraná nesta sexta-feira (23). Na previsão do Instituto Tecnológico Simepar, o tempo mais estável de sol vem junto com o frio. A queda nas temperaturas começa no Paraná ainda nesta quinta-feira (22), com frio significativo mais ao Sul, perto de Santa Catarina.

De acordo com o Simepar, a sexta-feira (23) promete tempo estável, sem chuvas, e com presença de sol em todo o Estado. Ventos mais secos e gelados devem predominar mais na região ao Sul do Paraná. O vento gelado, consequência da massa de ar frio, traz possibilidade de geada nas regiões Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e também em parte da Região Metropolitana de Curitiba. Não há chance de geada para a capital.

Em Curitiba, a sexta-feira amanhece gelada, com mínima prevista de apenas 6°C. Mesmo com a presença do sol, os termômetros não devem subir e a máxima prevista na sexta é de 15°C.