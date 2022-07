A aproximação de uma Massa de Ar Polar promete derrubar a temperatura em Curitiba nos próximos dias. A partir de sexta-feira (29), as mínimas chegam a 6 graus na capital, podendo cair ainda mais. A previsão para sábado e domingo é de friozão logo cedo, com mínima de 4ºC e possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã.

Segundo o Simepar a queda deve começar apenas na sexta-feira, quando está previsto chuva para a capital. Até lá, Curitiba segue com dias de “verão” em pleno inverno.

Nesta terça e quarta-feira a máxima chega perto dos 21ºC e o sol marca presença ao longo do dia. Na sexta-feira a chuva chega, dando início à virada no tempo. Sábado e domingo Curitiba pode ter geada e mínima de 4ºC. Depois disso a semana segue fria, digna à estação mais fria do ano.