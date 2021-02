A prefeitura de Matinhos, no litoral do Paraná, deve publicar, ainda nesta quarta-feira (24), um novo decreto com uma espécie de lockdown no município, que pode valer a partir de quinta-feira (25), proibindo inclusive passeio no calçadão. Com isso, apenas serviços essenciais como mercados, farmácias e postos de gasolina poderiam funcionar em horários pré-determinados. A duração é de 14 dias a partir da publicação do decreto no Diário Oficial.

Esta medida acontece pelo aumento no número de casos ativos e por não ter mais leitos no Hospital Regional do Litoral. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a 1ª Regional de Saúde que engloba sete cidades, entra elas Matinhos, Guaratuba e Paranaguá.

Até o momento são 20.819 casos confirmados com 365 mortes. Além disso, o único centro hospitalar que atende adultos em casos de emergência está lotado. Dos 25 leitos exclusivos covid-19, todos estão ocupados no Hospital Regional do Litoral.

A oficialização do decreto deve ocorrer nesta tarde de quarta-feira, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.