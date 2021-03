A partir da meia-noite desta segunda-feira (15), apenas moradores de Matinhos irão ter acesso ao município. A decisão partiu de uma reunião envolvendo o prefeito Zé da Ecler, secretários municipais e vereadores da cidade. O objetivo é evitar que turistas infectados pela covid-19 possam levar a doença ao litoral.

Em vídeo, o padre Emerson de Azevedo, de Matinhos, faz um apelo para que os curitibanos evitem ir às praias neste momento. Ele se diz preocupado com o movimento na estrada com carros de Curitiba e reforça que pessoas estão morrendo infectadas. “Infelizmente, muitas pessoas não tem noção do perigo que elas estão correndo e do que elas estão causando vindo aqui para a praia no nosso litoral. Por caridade, por amor ao próximo não venha para a praia. Nossos queridos de Matinhos e todo Litoral estão morrendo um atrás do outro. Se você é de Curitiba ou da região metropolitana, fique aí e não desça para cá. Aqui não está tudo bem, e precisamos fazer a nossa parte como cristãos e cidadãos”, desabafou.

No último sábado (14), cerca de 11 mil veículos saíram de Curitiba rumo às praias do Litoral do estado, de acordo com informações da concessionária Ecovia, que administra a BR-277, que liga a capital ao Litoral. O maior movimento registrado foi de 1,2 mil veículos por hora sentido praias, fluxo considerado acima do normal para o fim de semana.

Para frear a disseminação da covid-19, um novo decreto municipal de Matinhos vai entrar em vigor na segunda (15) e repete a ação de Curitiba, que determinou lockdown na sexta-feira (12) com a adesão da bandeira vermelha. O único hospital de referência no tratamento contra a coronavírus é em Paranaguá, e está com 100% de lotação.

Duas reuniões com autoridades de Matinhos foram realizadas no sábado (13). Ficou decidido o retorno das barreiras sanitárias, com acesso exclusivo para moradores que comprovem o endereço através da fatura de energia elétrica ou do serviço de água e esgoto.