Foi inaugurado, na última quarta-feira (13), o primeiro shopping do município de Matinhos, no Litoral paranaense. Localizado ao lado da Arena Vicente Gurski, na Avenida Juscelino Kubitschek, o MK Shopping irá empregar cerca de 120 pessoas e conta com três pavimentos, com capacidade para abrigar 30 lojas e dois cinemas, além de possuir um parque indoor de 400 metros quadrados.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Matinhos, Zé da Ecler (Pode), que destacou a criação dos novos postos de trabalho na região. “A vinda do shopping trará empregos e desenvolvimentos para Matinhos. Com certeza, as gerações futuras da nossa cidade irão ter uma realidade muito melhor que as gerações passadas. E isso vai acontecer por causa de investidores, como o Marco”, afirmou Zé da Ecler, em referência ao proprietário do shopping.

A cerimônia também contou com as presenças da primeira-dama Regina Viana; do procurador do Município, Ronysson Pontes; do deputado federal e ex-secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost (UB); do prefeito de Guaratuba, Roberto Justus; e do juiz da comarca de Matinhos, Ricardo José Lopes.

