A cidade de Matinhos, no litoral do Paraná, está com barreiras sanitárias para conter o avanço do coronavírus na cidade. Segundo um Plano de Ação Emergencial de Contenção ao covid-19 da cidade, serão nove equipes para barreiras sanitárias e seis equipes para ações itinerantes de fiscalização. Três barreiras sanitárias serão instaladas. São elas: na Prainha, no acesso à Guaratuba; na saída para para Pontal do Paraná; e na Rodovia Alexandra-Matinhos. As equipes que irão atuar na fiscalização itinerante se concentram na Arena Vicente Gurski.

As ações nas três barreiras sanitárias serão divididas em três turnos: da 0h até às 8h, das 8h até às 16h, e das 16h até à 0h. Já as seis equipes que vão atuar na fiscalização itinerante farão revezamento entre 7h e 23h.

Segundo a prefeitura de Matinhos, foram instaladas faixas advertindo sobre a instalação de barreiras sanitárias, desde a praça de pedágio da BR 277, nos SAUs ao longo da BR 277 sentido litoral, e também nos viadutos de acesso ao litoral, tanto pela Rodovia PR 407 quanto pela Rodovia PR 508, em Garuva ao longo da Rodovia que liga o estado de Santa Catarina à Guaratuba (divisa com Matinhos), e em Guaratuba, no acesso ao ferryboat.

Também foram produzidas peças de áudio avisando a população sobre a instalação de barreiras sanitárias, e validade de ambos os decretos, além de apelos para que a população fique em casa, use máscara, e não descuide com a higienização das mãos e do uso do álcool em gel.