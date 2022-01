Quem passa pela Rua São Vicente de Paulo, ao lado do Terminal do Campina do Siqueira, em Curitiba, enfrenta o desafio de desviar o matagal que tomou conta da calçada. Um leitor da Tribuna do Paraná passou pela região nesta segunda-feira (17) e, ao estacionar o carro na rua, notou que o motorista já desce “dentro do mato”. “Está muito alto, não dá nem pra ver a calçada mais, está tudo tomado de fora a fora, total abandono e dos dois lados da rua”, informou.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O descuido, além de ser um problema estético, também causa acúmulo de sujeira, o que deixa o local com um odor muito forte. O cheiro incômodo, o mato alto e ainda também há a proliferação de insetos, o que pode ser um grande problema para os imóveis da região.

A Prefeitura de Curitiba foi procurada para esclarecer sobre a manutenção no local. Por telefone, a Regional de Administração de Santa Felicidade, responsável pela região, informou que a roçada no local será feita entre terça e quarta-feira ( 18 e 19).

