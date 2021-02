Começam nesta quarta-feira (3) as matrículas para novos estudantes e aqueles que mudaram de cidade para as escolas da rede municipal de ensino em Curitiba. As aulas voltam no próximo dia 18 de fevereiro, mas a prefeitura alerta que as matrículas podem ser feitas ao longo do ano, a qualquer momento, em caso de necessidade da família (como mudanças de cidade).

As matrículas, para o ano letivo de 2021, vão ser destinadas às famílias que no ano passado perderam os prazos para crianças de quatro anos ou mais (pré-escola e Ensino Fundamental). Por causa da pandemia, a orientação é para que as famílias entrem em contato por telefone com as escolas, para combinar horário de atendimento.

Para fazer a matrícula do estudante, além do uso obrigatório de máscaras, os pais precisam levar a certidão de nascimento da criança, histórico escolar e carteira de vacinação. Também é necessário o CPF e RG do responsável, junto com um comprovante de residência da família (que pode ser uma conta de luz).

Modelo híbrido ou remoto

As aulas do ano letivo de 2021 voltam em dois formatos, com os modelos híbrido ou remoto. Na primeira opção, os estudantes acompanham aulas presencialmente e por videoaulas da TV Escola Curitiba. Já no modelo remoto, os conteúdos serão acompanhados pelas videoaulas e com kits pedagógicos. A escolha do modelo cabe às famílias e pode ser mudada a qualquer momento. Quem optar pelas aulas presenciais assinará um termo de responsabilidade.