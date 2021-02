Crianças com quatro anos ou mais ainda podem ser matriculadas em escolas municipais de Curitiba, para cursarem a pré-escola ou o Ensino Fundamental, no ano letivo de 2021. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as famílias que perderam os prazos regulares, podem fazer a matrícula a partir do dia 3 de fevereiro, em uma das unidades da rede municipal de ensino.

A secretaria explica que as matrículas para novos estudantes (que não fizeram cadastramento) e também para outros casos, como crianças que mudaram com suas as famílias para a cidade, estarão abertas a partir do próximo dia 3 e também poderão ser feitas ao longo do ano, em caso de necessidade.

Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis devem procurar diretamente as escolas, respeitando o distanciamento social e com uso de máscara. Também é necessário levar a certidão de nascimento da criança, histórico escolar, carteira de vacinação, CPF e RG do responsável e comprovante de residência da família (conta de energia elétrica).

Ensino híbrido

O ano letivo de 2021 será iniciado no dia 18 de fevereiro em duas modalidades, com modelo híbrido ou remoto, no qual parte dos estudantes irá presencialmente para a escola e os demais, acompanharão os conteúdos por meio de videoaulas, como tem ocorrido desde abril de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus.

Conforme a prefeitura, a escolha do modelo caberá as famílias, e pode ser mudada a qualquer momento. Quem optar pelas aulas presenciais assinará um termo de responsabilidade e levará o filho para unidade.

No outro modelo, o estudante terá acesso ao mesmo conteúdo da sala de aula, conforme seu ano escolar, por meio das videoaulas da TV Escola Curitiba. As normas e orientações para o retorno presencial estão no Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais, veja abaixo.

