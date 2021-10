Ainda dá tempo de ajudar o Hospital Erastinho comprando antecipadamente tíquetes da 33ª edição do McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil. Em 2021 a ação vai acontecer no dia 23 de outubro (sábado), quando será possível trocar os tíquetes, no valor de R$17,00, por um Big Mac.

Os recursos serão revertidos ao Espaço da Família do Hospital Eratinho, um ambiente humanizado, que oferece conforto e acolhimento durante todo o dia, enquanto pacientes e familiares estão na instituição para tratamento oncológico. O Espaço da Família foi construído em 2017, com recursos do McDia Feliz, e conta com ambientes destinados ao descanso, às atividades lúdicas para diferentes faixas etárias, além de escola.

Seu grande objetivo é reduzir os índices de abandono do tratamento do câncer infantojuvenil, tornando o tempo de espera menos desgastante e favorecendo contato entre familiares e equipe médica.

A comercialização dos tíquetes antecipados, em qualquer quantidade, está ocorrendo nos seguintes pontos do Complexo de Saúde Erasto Gaertner:

na Boutique do Erastinho, de segunda a sexta, das 9h às 16h30;

no Bazar Boutique da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), de segunda a sexta, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 8h30 às 12h30;

e na tesouraria do Hospital Erasto Gaertner, de segunda a sexta, das 8h às 13h e das 13h30 às 16h.

Para acima de três tíquetes, há a opção de ligar na central de doações pelo telefone 0800 643 4888 – nesta modalidade, há entrega em domicílio para Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais. Vendas on-line ocorrem no endereço https://www.mcdiafeliz.org.br/.

“É muito importante a adesão de todos os que puderem participar desta campanha que salva e muda vidas. Somos contemplados por essa ação há 27 anos e conseguimos, ao longo desse tempo, ajudar crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, oferecendo um atendimento qualificado e humanizado. Aos paranaenses que puderem contribuir, posso garantir: a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Estamos muito animados com a ação. Também preparamos venda de caneca e camisas para o McDia Feliz”, salienta Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, ao qual pertence o Erastinho.

Neste ano, a 33ª edição do McDia Feliz vai beneficiar 67 projetos de 56 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há mais de 22 anos atua para aumentar as chances de cura da doença, promovendo a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes no país.

“O câncer infantojuvenil é a doença que mais mata crianças de 1 a 19 anos, com o surgimento de um novo caso cada hora Brasil (dados do Inca). Somado ao atual cenário da pandemia, esse dado se torna ainda mais alarmante, visto que os pequenos pacientes em tratamento oncológicos estão no grupo de risco da Covid-19, e não podem interromper o tratamento. Por isso, mais do que nunca, precisamos da união de solidariedade de todos para que possamos mudar a realidade dessas famílias”, destaca Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.