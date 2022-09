Foram entregues, na noite desta quarta-feira (21), pelo prefeito de Curitiba Rafael Greca, as comendas da Ordem da Luz dos Pinhais. Foram 19 personalidades agraciadas com a máxima honraria municipal, que representa o reconhecimento tanto de quem atua pelo desenvolvimento da capital quanto de quem trabalha pela promoção do bem comum.

Entre as personalidades estavam o ex-governador Paulo Pimentel, a ex-governadora Cida Borguetti, além de empresários, profissionais da área médica, cientista, jornalista, religiosos, atletas, artistas e gestores municipais, entre outros. Todos os homenageados simbolizam ideias da devoção à luz dos Pinhas, a curitibanidade.

“Os homenageados deste ano, quando celebramos os 200 anos da independência do Brasil, são todos e cada um expressão de lídima urbanidade”, disse o prefeito Rafael Greca na entrega das medalhas, na noite desta quarta-feira, durante cerimônia realizada no Memorial de Curitiba, no bairro São Francisco.

Entre os homenageados, Paulo Pimentel, empresário e ex-governador do Paraná. “A esta altura da vida receber uma homenagem como esta, vinda do Rafael Greca de Macedo, é extremamente gratificante, é o reconhecimento ao trabalho feito pelo desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Pimentel.

O arcebispo de Curitiba, dom José Peruzzo, também presidente da Cáritas Curitiba, foi um dos homenageados. “Vou me deixar ensinar a amar esta cidade como o prefeito. Aceito esta comenda como uma espécie de identificação minha com a cidade que me acolheu tão bem”, disse o arcebispo.

O amor do prefeito pela cidade também foi lembrado pela presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Maria Alice Herthal. “É uma alegria muito grande receber essa comenda do prefeito Rafael Greca, que tem um amor imenso por Curitiba.”

O pastor Marciano Batista Ortencio ressaltou que ninguém constrói nada sozinho. “Este prêmio é meu, do conselho de pastores e de toda a comunidade que participo.”

A solidariedade também está presente na política de segurança alimentar, como afirmou o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi. “É o reconhecimento de um trabalho de consolidação da política de segurança alimentar e isso se deve a uma grande equipe, com a qual divido esta homenagem.”

O advogado e jornalista Luiz Geraldo Mazza também foi agraciado. “É uma homenagem a mim e a todos os colegas de profissão. Uma noite feliz, de encontro com grandes amigos”, contou.

A ex-governadora Cida Borghetti disse que a comenda é um reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação, pela força da mulher. “Quero dividir esta comenda, esta honraria que a cidade de Curitiba presta a homens e mulheres, a cada um que, na sua área, colabora com o desenvolvimento e com a qualidade de vida dos curitibanos.”

Na saúde, ciência, tecnologia e construção, a entrega da comenda foi para Marco Krieger, doutor em Ciências Biológicas (Biofísica) e vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. “Um reconhecimento que não é só pra mim, mas para todos os colaboradores da Fiocruz que se dedicaram a este período tão difícil com a emergência sanitária pela covid-19. Eu represento um coletivo e estou muito honrado”, agradeceu.

O médico Geci Labres de Souza Junior, diretor-geral do Hospital do Trabalhador, também lembrou os desafios durante a pandemia.

“Eu levo esta homenagem em nome de todos aqueles que, como eu, não tiveram descanso, trabalharam e muito para proteger e dar dignidade ao atendimento de uma doença tão difícil, como a covid-19. É uma noite de agradecimento”, afirmou o diretor do Hospital do Trabalhador.

O bem-estar do cidadão é o desafio do secretário municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, Alexandre Jarschel. “A gente trabalha com muita dedicação e e ser reconhecido por isso é uma alegria imensa”, disse o secretário.

O empresário Haroldo Jacobovicz agradeceu pela honraria. “O prefeito tem uma visão grandiosa e por isso implantou este prêmio, um reconhecimento às pessoas que ajudaram a engrandecer esta cidade. Eu sou uma delas, um ‘tijolinho’ nesta construção que o prefeito tem feito”, comparou.

A área da construção civil é a que mais tem gerado emprego, contou o presidente do Sinduscon, Rodrigo José Zerbeto Assis, também homenageado. “Uma coisa excepcional e única que o prefeito Rafael Greca proporciona a todos os que contribuem com a cidade. Estou muito feliz com esse apoio maravilhoso da Prefeitura de Curitiba”, contou.

Na área do esporte, os homenageados foram o ex-jogador de futebol Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (Ricardinho) e a ginasta Julia Soares. “É um momento muito especial. Agradeço a Deus, ao prefeito e a todos que me ajudaram a chegar até aqui”, disse a ginasta.

A Medalha

Medalhas trazem o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais, releitura da obra renascentista de Leonardo Da Vinci. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Banhadas a ouro, as medalhas trazem o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais, releitura da obra renascentista de Leonardo Da Vinci. A imagem faz ainda outra referência importante à história da capital, tendo sido capa em 1927 da revista Ilustração Paranaense, editada por João Batista Groff, e usada no Movimento Manifesto Paranista, de Alfredo Romário Martins, em 1928.

A medalha é sustentada por uma fita nas cores da bandeira de Curitiba – verde bandeira, com filete central vermelho, ladeado por dois filetes brancos e dois filetes dourados.