Uma médica que usou uma rede social para reclamar de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, foi afastada pela prefeitura para que a conduta da profissional seja investigada. No texto da postagem que viralizou na internet, a médica xinga uma pessoa que procurou o pronto-socorro para tratar de uma infecção urinária. O atendimento teria sido realizado na madrugada, por volta de 1 hora. A data não é informada e nem a identidade da paciente revelada.

Em nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da prefeitura de Tamandaré, a administração informa que os plantões da médica estão suspensos na UPA 24h, “até que tudo seja esclarecido”. O texto ainda explica que, até o momento, a conduta da profissional na unidade era diferente da demonstrada nas redes sociais, sempre “com muito respeito e simpatia”. E que a médica realiza os plantões contratada por uma empresa terceirizada.

“Se comprovada conduta irresponsável, que fere os princípios éticos do exercício da profissão, a mesma será desligada da equipe de plantonistas”, finaliza a nota.

O que diz o Conselho Regional de Medicina

Segundo o portal G1 Paraná, na segunda-feira (23), o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) abriu sindicância para apurar a conduta da médica. Ainda conforme a reportagem do portal, no cadastro da médica no CRM, a mulher mora em Curitiba. Ela está inscrita na autarquia desde setembro de 2021.

O Conselho Regional disse que a sindicância corre sob sigilo. Informou, também, que o procedimento interno garante o “direito de ampla defesa e contraditório”, explicou o CRM ao G1. A médica foi procurada pela reportagem do portal, mas não retornou o contato.

