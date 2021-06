O médico ortopedista Leonardo Oliveira Nobre, de 44 anos, é mais uma das vítimas da covid-19 e suas complicações. Ele morreu na manhã de quarta-feira (23) no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, onde estava internado. Leonardo era Chefe do Grupo do Ombro do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Cajuru e presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-PR).

VIU ESSA? Presos dois homens envolvidos no assassinato de mulher no Santa Cândida. Um deles é o ex-marido

De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), que divulgou nota de pesar em seu site, o médico ortopedista não tinha comorbidades e já estava imunizado com as duas doses da vacina contra a covid-19. Com sua morte, sobe para 78 o total de médicos falecidos no Paraná por causa da doença, conforme o CRM-PR.

LEIA AINDA – Análise revela alta expressiva na concentração de covid-19 em esgoto de Curitiba

Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 23 de março de 1977, Leonardo Nobre deixa esposa e dois filhos pequenos. A despedida do médico ocorre nesta quinta-feira (24), em cerimônia restrita à família no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, sem a realização de velório.

Luto e despedida nas redes sociais

A notícia da morte do jovem médico repercutiu nas redes sociais. “Muito triste. É difícil assimilar essa notícia; tão jovem e cheio de vida… Que o Senhor o tenha em seus braços; descanse em paz! Meus sentimentos e orações pelo conforto espiritual aos familiares!”, escreveu uma amiga. E outro amigo reforçou: “Que tristeza! Vai em paz grande Cliff. Sentimentos e força para toda família!”.

LEIA MAIS – Vacinação pra pessoas com 49 anos em Curitiba: Quando devem chegar as doses para este grupo?

Em diferentes postagens, pessoas próximas expressaram surpresa e tristeza: “Inacreditável, triste com essa partida tão precoce, peço muita força aos queridos familiares, vai em paz amigo!” e “Sem palavras. Sem palavras… Vá em paz amigo. Meus sentimentos a toda a familia.”