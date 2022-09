A Polícia Civil de São Paulo está investigando o médico curitibano Lucas Rolim Valoni, suspeito de agredir um adolescente de 14 anos, morador do Rio de Janeiro, em um hotel na capital paulista. Câmeras de segurança do hotel Travel Inn Ibirapuera, localizado em São Paulo, filmaram Lucas dando tapas e chineladas no garoto, que estava hospedado no hotel para uma excursão escolar.

Lucas Rolim Valoni, 27 anos, reside em Curitiba, e atua como médico residente do 3° ano de Cirurgia Geral no Hospital Universitário Cajuru (HUC). Ele é formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). O caso foi noticiado pelo Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo (25).

O caso ocorreu na noite de terça-feira (20), no 10° andar do hotel. Nas imagens, Lucas aparece dando tapas e chineladas no adolescente, depois de se irritar com os dois jovens rindo e brincando em frente a um dos quartos do mesmo andar. Incomodado com o barulho, Lucas abre a porta do quarto e agarra um dos meninos.

Ele imobiliza o garoto com um braço, efetuando uma sequência de tapas no rosto e na cabeça. Em seguida, ainda com o jovem imobilizado, o médico pega o chinelo e volta a bater no rosto e na cabeça do jovem.

“Eu quero ver esse cara responder por esses atos. Eu não vou sossegar. Ele é um maluco, um alucinado, que não pode conviver com a sociedade. Eu quero esse cara preso”, disse a mãe do garoto em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo.

Polícia Civil investiga agressão

De acordo com a Polícia Civil, o depoimento de Lucas será realizado por meio de carta precatória, bem como da vítima e das testemunhas que moram no Rio de Janeiro.

“Foram solicitadas as imagens do circuito interno do local. Os laudos do Instituto Médico Legal (IML) estão em elaboração e, assim que concluídos, serão analisados pela autoridade policial para auxiliar no esclarecimento dos fatos”, dizia a nota da Polícia Civil enviada para a Rede Globo.

E aí, Lucas?

Ao fantástico, o advogado de Lucas Rolim Valoni informou que ele está consternado com o ocorrido e que vem a público expressar seu pedido de desculpas. O Advogado informou ainda que seu cliente havia trabalhado o dia todo no hospital e que a noite estava estudando para um concurso, mas que os jovens estava fazendo bagunça nos corredores, fritando, batendo nas portas e tocando campainhas.

E aí, Hospital Cajuru?

Em nota enviada ao programa, o Hospital Cajuru informou que repudia qualquer ato de violência. “O hospital ainda ressalta que atitudes desta natureza são incompatíveis com os valores praticados nesse hospital. Nesse sentido, ao tomarmos ciência do ocorrido envolvendo o residente médico Lucas Rolim Valoni, que está em período de estágio em São Paulo, informamos que foi instaurada uma sindicância para apuração dos fatos e adoção das medidas compatíveis”, diz a nota do hospital.