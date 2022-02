A morte de dois motociclistas, na manhã desta quarta-feira (23), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), emocionou até o médico que atendeu a ocorrência. Mesmo presenciando acidentes graves diariamente, o médico se emocionou ao citar as vidas perdidas. Os motociclistas não resistiram após uma colisão frontal entre eles na Estrada da Ribeira.

+Viu essa? Rodovia da Uva, na RMC, virou pista de corrida e povo cobra solução; “Todo dia tem racha”

A emoção partiu do médico Márcio Nogarolli. Experiente em atendimentos de emergência e acostumado a atender chamados envolvendo motociclistas, o profissional da saúde lamentou a perda de dois jovens e alertou quanto a alta velocidade utilizada nas motos. “Vou continuar pedindo, nós precisamos diminuir a velocidade na qual as motocicletas trafegam. Não foi uma colisão com caminhão ou automóvel. São dois jovens com menos de 40 anos que perderam a vida pela velocidade”, disse Nogarolli em uma live transmitida pelo Jornal de Colombo; assista logo abaixo.

Além de aconselhar sobre esta questão de que cada vez mais as pessoas estão procurando motos mais potentes, o médico desabafou às equipes de reportagem. “Nós trabalhamos para que as pessoas voltem para sua casa, e a nossa única função é fazer isso. Quando se perde duas vidas por causa de um pouco de atenção, excesso de velocidade, aí a gente realmente começa a questionar até a Medicina. Vamos continuar tentando”, disse, emocionado, o médico Nogarolli.

O acidente

Próximo das 8h da manhã, dois motociclistas morreram em um acidente na Estrada da Ribeira, no bairro Rio Verde, em Colombo. Uma das vítimas trabalhava como técnico de enfermagem e foi reconhecido por socorristas. Já o condutor da outra motocicleta chegou a ser colocado em uma das ambulâncias, mas morreu durante o atendimento. Um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), foi até o local do acidente para o resgate.

Segundo informações, um dos motociclistas fez a conversão para a rodovia com o sinal fechado.

Médico Márcio Nogarolli, acostumado a socorrer motociclistas, ficou comovido com a morte de dois jovens em acidente em Colombo. Foto: Reprodução/Jornal de Colombo.