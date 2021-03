Morreu, aos 55 anos, vítima do coronavírus, o médico William Quinto Maldonado. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Maldonado é o 46º médico do Paraná que perdeu a batalha para a covid-19. O médico estava há quase um mês internado no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba.

Maldonado atuava no serviço público, na linha de frente do combate à covid-19. Era casado com a Sra. Monica Smak Batista Maldonado, tinha dois filhos (de 11 e 13 anos) e era irmão de outro médico, já falecido. O velório de William Quinto Maldonado ocorreu na tarde de segunda-feira.

O Dr. William Quinto Maldonado era natural do Peru. Nasceu em 4 de maio de 1966. Formou-se em Medicina pela Universidad Nacional Mayor de Santa Marcos, em seu país de origem, tendo revalidado o diploma em junho de 1993 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inscreveu-se no Conselho de Medicina do Paraná em fevereiro de 1997, tendo atuado em vários serviços de saúde, incluindo Curitiba e Araucária. Atualmente estava lotado na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Comprido.

De acordo com o último boletim divulgado pela Sesa, de segunda-feira, o Paraná confirmou nesta segunda-feira (8) mais 2.019 casos de coronavírus – sendo 1.837 de março e o restante de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 -, o que eleva o total desde o início da pandemia para 722.990. Destes, já são considerados recuperados 521.186.