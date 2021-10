Uma balsa que faz a travessia entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral Paranaense, foi arrastada em direção às pedras, na tarde desta quarta-feira (27) para um canto da baía de Guaratuba, após uma suposta falha de manobra por parte do comandante da embarcação. Por sorte ninguém ficou ferido e a balsa foi rebocada para um local seguro para o desembarque dos veículos.

A embarcação, chamada de Vitória, estava carregada com ao menos três caminhões, sendo um deles do tipo tanque. Segundo a BR Travessias, concessionária responsável pela travessia, em resposta ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta quinta-feira (28), atribuiu esse problema ao comandante da embarcação. A empresa informou que houve um erro de manobra de quem operava essa embarcação, que começou a ser operada recentemente.

A balsa precisou ser rebocada para a retirada dos veículos que estavam nela. Por conta disso, houve uma fila enorme foi gerada na região do embarque. Uma avaliação foi feita por uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagens (DER). A reportagem da Tribuna tentou contato com a empresa, mas não obteve sucesso.

Problemas na travessia

Em julho deste ano um Ferry Boat que fazia a travessia em Guaratuba ficou à deriva por 45 minutos, deixando motoristas apreensivos e incomodados. A razão daquela vez foi uma quebra hidráulica em uma das balsas.

Desde que houve a troca da empresa responsável pela concessão os usuários têm demonstrado insatisfação com o serviço. A Tribuna mostrou ainda em abril a reclamação dos motoristas com o tempo de espera para efetuar a travessia, com filas que em dias comuns poderiam chegar a uma hora. A empresa chegou a ser acionada pelo Departamento de Estradas e Rodagem para presta esclarecimentos. A Prefeitura de Guaratuba também cobrou providências.

