A população paranaense ganha nesta sexta-feira (2) mais uma opção para as compras de Natal 2022, com a abertura do City Center Outlet Premium, o primeiro outlet na região do Paraná, localizado na BR-277 em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Você já acompanhou detalhes da construção aqui na Tribuna. O empreendimento é administrado pelo Grupo Tacla.

A inauguração será às 10h e a partir daí, os clientes poderão aproveitar as lojas que estarão em operação com produtos de marcas internacionais, nacionais e algumas inéditas no Estado, com a promessa de oferecer descontos de até 70% ao longo do ano.

Loja do City Center Outlet Premium, em Campo Largo. Foto: Divulgação/Ricardo Lopes de Oliveira/Mais Brasil

Segundo a administração, o empreendimento – construído no conceito americano de outlets – terá mais de 100 lojas. Algumas delas de marcas internacionalmente famosas, como Nike, Fila, North Face, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hurley e Lindt. Todas as marcas presentes no outlet têm o compromisso de levar para a vitrine produtos com um valor menor que o de mercado, com desconto o ano todo.

“Com a inauguração no início de dezembro, o paranaense terá tempo de aproveitar o novo empreendimento para fazer suas compras de Natal a preços acessíveis e com uma variedade de marcas desejadas pelo público”, destaca o superintendente do City Center Outlet, Maikon Bruno.

Oportunidades de emprego

Das lojas do novo empreendimento, 47 estão contratando através da intermediação de mão de obra do Governo do Estado. Ainda existem vagas de emprego disponíveis, basta ir até a Agência do Trabalhador de Campo Largo ou agendar pelo site da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Além de vagas para contratação imediata, muitas lojas estão formando um banco de talentos devido ao alto fluxo de trabalhadores comum em estabelecimentos dessa natureza.

Ao todo, o empreendimento gerará 1,5 mil empregos diretos e outros mil indiretos. As contratações estão sendo intermediadas pela Agência do Trabalhador de Campo Largo, em uma parceria com o Governo do Estado – já foram realizadas 1.763 encaminhamentos de trabalhadores a vagas de emprego.

Serviço

Inauguração do City Center Outlet Premium

Data: 02 de dezembro

Local: Rua João Bertoja, saída 122 BR 277, km – Campo Largo

Horário: Aberto das 10 horas às 22 horas diariamente

Descontos: De até 70% o ano todo em grandes marcas nacionais e internacionais Redes sociais:@citycenteroutletpremium

