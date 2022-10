Erguido em um terreno de 290 mil metros quadrados na BR-277, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, o City Center Outlet Premium é a 11ª operação no varejo do Grupo Tacla, um dos maiores administradores de shoppings centers no Brasil. A inauguração está prevista para o dia 1.º de dezembro, já com 144 lojas. Este será o primeiro outlet do Paraná como um centro de compras no conceito norte-americano, com lojas ao ar livre que ofertam descontos de até 70% o ano inteiro. Além de vantagem ao consumidor, o empreendimento está gerando 1,5 mil vagas de emprego para a região, disponíveis na Agência do Trabalhador de Campo Largo. Veja fotos abaixo!

VIU ESSA? Colecionador da Apple em Curitiba tem mais de 5 mil itens da marca; Um tesouro que passa de meio milhão

A Tribuna do Paraná visitou o espaço em obras na última terça-feira (18) e traz um raio-x do local em texto e vídeo. O novo centro de compras está situado na BR-277, sentido interior do Paraná. O objetivo do Grupo Tacla, que é paranaense, é tornar o outlet uma referência na venda de produtos de alta qualidade com descontos expressivos e também no entretenimento e lazer.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

LEIA AINDA – Coldplay anuncia show extra em Curitiba após ingressos pro 1º show esgotarem em poucos minutos

O modelo segue a mesma linha do projeto do Grupo Tacla construído em Santa Catarina, o Porto Belo Outlet, localizado na BR-101 entre Florianópolis e Balneário Camboriú, que é referência no mercado nacional. O projeto arquitetônico e de paisagismo do City Center oferecem ambientes a céu aberto os quais prezam pelo bem-estar e conforto das pessoas. É um dos maiores empreendimentos no Brasil neste segmento.

A cerca de 25 minutos de Curitiba e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, o outlet deve beneficiar ainda outras 25 cidades do entorno. De acordo com a administração, o local também será uma opção de parada para os cerca de 1 milhão de viajantes e turistas que circulam mensalmente em média na BR-277 que corta o Paraná de Leste a Oeste.

LEIA TAMBÉM:

>> Mega outlet na Grande Curitiba terá marcas famosas, nacionais e importadas! Saiba quando inaugura

>> Novo mega outlet na RMC faz mutirão com 1,5 mil vagas para diversos cargos

O outlet segue o conceito que oferta descontos em grandes marcas nacionais e internacionais. “São produtos com uma variedade de tamanhos, cores e modelos pelo preço de outlet. É diferente de uma loja fora do outlet que tem de 15 a 20 itens em promoção. No outlet, você pode chegar a ter 10 mil itens com preço baixo em uma única loja. E não são produtos de segunda linha. Na verdade, eles vêm ou de uma segunda leva de coleção ou as marcas já estão fazendo produtos exclusivos para o outlet. Eles só vêm para cá”, explica Maikon Bruno, superintendente do City Center.

Segundo o Grupo Tacla, a análise de viabilidade do negócio concluiu que a região da BR-277, em Campo Largo, é a área de rodovia com mais fluxo de pessoas, porque conecta o Interior do Paraná e outros estados com a capital. “Também é uma região com renda per capita mais alta, além de ter a cidade de Campo Largo com quase 300 mil habitantes. Então, é uma área de relevância e a expectativa de sucesso é a melhor possível”, diz Bruno.

Mais de 1,5 mil empregos

O City Center fica num local de rotatória. A obra começou há mais de quatro anos, parou no período de pandemia, e agora parte para a inauguração em dezembro. A geração de empregos prevista é de 1,5 mil vagas diretas, que estão disponíveis aos interessados na Agência do Trabalhador de Campo Largo. Entre empregos diretos e indiretos a estimativa é que ultrapassem os 2.500 postos de trabalho abertos nos próximos meses impulsionados pelos negócios gerados no novo espaço.

LEIA MAIS – Afonso Pena e mais dois aeroportos do Paraná ganham 11 novos voos ainda em 2022; veja os destinos

Além dessas vagas na operação do outlet, o grupo Tacla apontou que, durante as obras, passaram cerca de mil trabalhadores por ali, entre projetistas, construtores civis, paisagistas entre outros profissionais. “Agora, neste último período, na finalização das lojas até a inauguração, são pelo menos 500 pessoas trabalhando, incluindo a mão de obra local contratada pelas empreiteiras”, destaca o superintendente.

Na Agência do Trabalhador de Campo Largo, segundo o grupo, há posições para estoquista, vendedor, assistente de venda, caixa, cozinheiro, assistente de cozinha, garçom, atendente, gerente comercial, gerente logístico e gerente de estoque, sendo essas alguns dos exemplos de oportunidades abertas. A contratação é por meio da Agência do Trabalhador, mas o contrato é direto com as marcas. “Serão 140 lojas que já estarão abertas na inauguração, prevista para o dia 1.º de dezembro”, explica Bruno.

Lojas e marcas

Grandes nomes da moda nacional e internacional, algumas inéditas no Paraná, já garantiram presença no espaço. Entre elas estão Nike, Adidas, Fila, North Face, Tommy Hilfinger e Hurley. No segmento calçados a Crocs, além das fabricantes de roupas de cama, mesa e banho M Martan, Karsten e Trussardi, entre outras. O Boticário, Starbucks e The Coffe também fazem parte da lista.

Na praça de alimentação o visitante terá diversas opções entre 17 marcas de lanchonetes de fast food. Serão quatro salas de cinema, Cineplus e estacionamento gratuito para 2.500 vagas, entre cobertas e ao ar livre.

VIU ESSA? “Foi um livramento”, confessa curitibano que quase foi atingido por granada durante guerra entre Rússia e Ucrânia

Segundo o Grupo Tacla, o outlet é um conceito. Todas as marcas que fazem parte do mix de lojas têm o compromisso por contrato de apresentar descontos, tanto nos produtos de segunda coleção quanto nos exclusivos.

Para o lojista, de acordo com a administração, a vantagem está em poder girar o estoque, uma vez que no vestuário, por exemplo, coleções duram no máximo dois meses. Já para o consumidor o principal benefício é comprar um produto de marca, com alta qualidade a preço bastante acessível.

“O Grupo Tacla é pioneiro em muitas áreas do varejo brasileiro. Buscamos oportunidades em regiões que têm alto potencial para que as marcas possam fazer bons negócios e a população em geral tenha acesso a serviços de ponta. Para nós é um prazer poder entregar ao Paraná o seu primeiro outlet”, diz o empreendedor do Grupo Tacla, Anibal Tacla.

Arquitetura

Segundo o grupo Tacla, uma das vantagens do projeto de arquitetura ao ar livre é a economia de energia na iluminação e na utilização de ar condicionado, por exemplo. O projeto privilegiou também o ambiente verde ao entorno da construção, que possui 177 mil metros quadrados, sendo possível de observá-lo de dentro do empreendimento.

LEIA MAIS – Curitiba divulga atrações turísticas de cidades da região metropolitana

“Segue os moldes americanos, mas certamente será mais bonito que o deles. Trabalhou-se muito o paisagismo, utilizando-se do plantio de árvores nativas, frutíferas e flores por exemplo, todo projeto está em harmonia com o visual da mata ao entorno, o que deixa o ainda mais gostoso”, descreve a diretora de marketing do Grupo Tacla, Cida Oliveira.

O grupo explica que restam poucos espaços para comercialização. “A fase agora é de instalação dos mesmos com previsão de conclusão no final de novembro. Mas ainda estamos recebendo propostas”, finaliza Maikon Bruno.

Serviço

Inauguração do City Center Outlet Premium

Data: Final de Novembro/Início de Dezembro

Local: Rua João Bertoja, saída 122 BR 277, km – Campo Largo

Horário: Aberto das 10 horas às 22 horas diariamente

Descontos: De até 70% o ano todo em grandes marcas nacionais e internacionais Redes sociais: @citycenteroutletpremium

Veja fotos do novo outlet em Campo Largo

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. v Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Fotos: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná