Os próximos meses prometem grandes inaugurações no Paraná. Pelo menos três shoppings abrirão as portas nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel, além de um centro de outlets no padrão norte-americano com lojas ao ar livre previsto para iniciar as atividades no próximo dia 2 de dezembro, em Campo Largo, cidade que integra a região metropolitana de Curitiba.

Também está prevista a abertura de uma loja do tipo duty free no Aeroporto de Foz do Iguaçu, um supermercado da rede Ítalo na capital paranaense e quatro lojas Balaroti espalhadas pelo estado. Conheça esses empreendimentos:

City Center Outlet Premium, em Campo Largo

City Center Outlet Premium, em Campo Largo, na região de Curitiba, ainda em obras. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Com descontos de até 70%, o Paraná vai ganhar no próximo dia 2 de dezembro o primeiro centro de outlets de grandes marcas. Com 144 lojas nacionais e importadas, 17 lanchonetes e quatro cinemas, o City Center Outlet Premium será inaugurado em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), oferecerá 2,5 mil vagas de estacionamento gratuito e diversas marcas nacionais e internacionais.

Entre as marcas confirmadas até agora estão Adidas, Nike, Lacoste, Columbia, Levi’s, The North Face, Tommy Hilfinger, Rebook, Karsten, Hurley, TNG, Tip Top, Reebok, Trussardi, Columbia, New Era, Vivara, Crocs e Cotton On. Já na praça de alimentação estão fechadas marcas como Burger King, Subway, Montana Grill, Pigale e Dez Pastéis, além de quatro salas de cinema da rede Cineplus.

Loja em obras do City Center Outlet Premium, em Campo Largo. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

O centro comercial está quase concluído na BR-277, sentido interior do estado, e apresentará conceito village, seguindo o padrão americano de outlets com lojas ao ar livre. O objetivo é se tornar referência na venda de produtos de alta qualidade com desconto e trazer entretenimento aos moradores de 25 municípios da região.

A área total do empreendimento é de 290 mil metros quadrados, sendo 74 mil metros quadrados de área construída. A expectativa é de geração de 1,5 mil empregos diretos e outras 3 mil vagas indiretas. De público, estima-se que o espaço receba cerca de 1 milhão de pessoas por mês, o que pode gerar faturamento mensal de R$ 30 milhões.

Shopping Plaza Campos Gerais, em Ponta Grossa

Novo Shopping Plaza Campos Gerais será inaugurado em 2023. Foto: Divulgação/Grupo Tacla| Divulgação Grupo Tacla

Outro centro comercial prometido para os próximos meses é o Plaza Campos Gerais, que deve abrir as portas no próximo ano, na cidade de Ponta Grossa como o maior shopping da região. A estrutura de 76 mil metros quadrados de área construída abrigará 142 lojas, sendo nove âncoras de grandes redes varejistas.

O espaço também prevê 16 lanchonetes fast food, dois restaurantes e quatro salas de cinema. Além disso, disponibilizará 1,5 mil vagas de estacionamento, atenderá consumidores de 19 cidades do entorno, e criará cerca de 1,5 mil empregos diretos e 3 mil indiretos.

O Plaza Campos Gerais ficará na Avenida Visconde de Taunay, no bairro Ronda, próximo à BR-376, que liga Ponta Grossa ao Norte do Paraná. O shopping também terá fácil acesso pelas rodovias federais BR-277 e BR-373, além da estadual PR-151.

Catuaí Shopping, em Cascavel

Catuaí Shopping Cascavel será inaugurado em 2024. Foto: Divulgação/Grupo Catuaí

O Oeste do Paraná também terá um novo shopping: o Catuaí Cascavel, com 200 lojas distribuídas em 65 mil metros quadrados. O espaço contará com seis lojas âncoras — possivelmente ocupadas por grandes redes varejistas — e 14 semiâncoras. O estacionamento atenderá até 1,5 mil veículos.

A praça de alimentação oferecerá 27 opções de lanchonetes fast food e terá espaço para cerca de 1,5 mil pessoas. Além disso, o shopping promete oito restaurantes e cinco salas de cinema.

O investimento total é de R$ 700 milhões e a expectativa é de que esse empreendimento gere 2 mil vagas diretas de trabalho e 6 mil indiretas quando estiver em operação, atendendo mensalmente cerca de 600 mil pessoas de Cascavel e de mais 70 cidades em um raio de 100 quilômetros.

Shopping Macopa Eco Mall, em Curitiba

Com estrutura a céu aberto, Macopa Eco Mall será inaugurado no bairro Pinheirinho em Curitiba em 2023. Foto: Divulgação/Macopa Eco Mall

A capital paranaense também terá um novo shopping em 2023. Com 100 operações, sendo 80 lojas, o Macopa Eco Mall deve ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem no bairro Pinheirinho, de frente para a Linha Verde.

O empreendimento será instalado nas proximidades do Hospital do Idoso em uma área de 33 mil metros quadrados e terá 435 vagas de estacionamento. Voltado para as classes C e D da região sul de Curitiba, o espaço planeja contemplar um supermercado no modelo express ou gourmet, uma unidade da rede de academias Envolve, salões de beleza e lojas de varejo.

O Macopa Eco Mall também contará com 15 lanchonetes na praça de alimentação. Uma já confirmada é a rede de fast food Giraffas, e outra em negociação é uma unidade do Habib’s.

O investimento total será de R$ 20 milhões, pois a construção aproveitará a maior parte da estrutura da antiga fábrica da Macopa (Madeira e Compensados Paraná), que funcionou no local entre 1984 e 2020.

Ítalo Supermercado, em Curitiba

Projeção do novo Ítalo Supermercado que será inaugurado em Curitiba em novembro. Foto: Divulgação/Ítalo Supermercado

O Grupo Ítalo também tem previsão de inaugurar um novo supermercado em Curitiba neste fim de ano. A nova loja terá 1,2 mil metros quadrados de área construída na Rua São José, no bairro Cristo Rei, a poucas quadras do Hospital Cajuru, e contará com 80 vagas de estacionamento.

Com investimento de R$ 15 milhões e geração de 150 empregos diretos e indiretos, esse será o terceiro Ítalo Supermercado na capital paranaense, onde a rede atua desde 2016 e ficou conhecida pelas promoções de diversos produtos a R$ 1.

Assim como as lojas dos bairros Atuba e Portão, o novo Ítalo Cristo Rei terá conceito gourmet, restaurante que oferecerá refeições temáticas como a noite da pizza, e ainda uma máquina automática para servir 12 rótulos de vinhos direto no copo.

Loja duty free, em Foz do Iguaçu

Projeção da loja da Cellshop Duty Free que vai ser instalada no Aeroporto de Foz do Iguaçu. Foto: Divulgação

No início de 2023, o Aeroporto de Foz do Iguaçu, na fronteira do Paraná com Paraguai e Argentina, também terá novidades. Lá, será inaugurada a maior loja franca de fronteira terrestre do país, a Cellshop Duty Free, com dois pontos de venda.

A loja principal, de 800 metros quadrados, será na sala de embarque doméstico. Já o segundo espaço será instalado perto dos portões de embarque, onde serão vendidos produtos de consumo rápido, como chocolates e petiscos.

Os dois pontos prometem vender bebidas, perfumes, cosméticos, alimentos, produtos eletrônicos, acessórios, grifes de vestuário e brinquedos de marcas nacionais e internacionais.

Quatro lojas Balaroti em Maringá, Cascavel e Londrina

Grupo Balaroti manteve o plano de abrir 20 lojas em dez anos mesmo com a pandemia. Foto: Gustavo Diniz/Divulgação Balaroti

Outras inaugurações previstas são da loja Balaroti, que já anunciou quatro novas unidades no Paraná até o fim de 2023. As cidades escolhidas para sediar as novas unidades são Maringá, Cascavel e Londrina — essa com duas lojas.

A primeira inauguração está prevista para Maringá, entre dezembro e janeiro. Já as lojas de Londrina devem abrir até março, enquanto o novo ponto de vendas de Cascavel tem previsão de abertura para abril.

