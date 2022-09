O rompimento de uma grande adutora na Rua Theodoro Locker, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), complicou a vida de moradores e comerciantes da região. O rompimento ocorreu às 2h10 da madrugada desta sexta-feira (16), e equipes da Sanepar seguem realizando o conserto, fazendo a limpeza desses imóveis e prestando atendimento aos moradores. A previsão é que o abastecimento seja retomado apenas na manhã de sábado (17), e a normalização ocorra ao longo do dia. Mais de 200 mil pessoas podem ficar sem água.

A tubulação leva água da Estação de Tratamento Passaúna para o reservatório Campo Comprido. Como a adutora estava em carga (500 litros por segundo), o total esvaziamento da tubulação foi concluído na manhã desta sexta-feira com o desligamento da elevatória, ou seja, fechando a saída de água da Estação Passaúna. Devido ao grande volume de água, três imóveis foram afetados.

Vazamento de água vai deixar ao menos 200 mil com o abastecimento comprometido pelo menos até sábado. Foto: Colaboração/Paulo Henrique Puma /Cic Alerta 24h.

O susto foi grande para os moradores. Em entrevista para o Meio Dia Paraná, uma moradora comentou que a rua virou um rio. “Foi bem assustador, a gente ficou com medo e acordamos no susto’, disse uma vizinha de uma cancha de esportes para a RPC.

Embora outras duas adutoras continuem em operação, será afetado o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Campo Largo e Campo Magro (ver lista abaixo). A previsão é que o abastecimento seja retomado na manhã de sábado (17), e a normalização ocorra ao longo do dia.

De acordo com a Sanepar, as causas do rompimento seguem sendo investigadas. “Toda prioridade é o conserto do rompimento da adutora e atendimento aos imóveis que foram afetados. Na sequencia, a equipe da Engenharia vai fazer uma apuração fadiga de material fadiga ou fator externo”, comentou Fábio Basso, gerente da Sanepar, em entrevista para a RPC.

Bairros afetados pelo mega rompimento de rede

A relação dos bairros que terão normalização do abastecimento ao longo do sábado:

Curitiba – Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans, Santa Felicidade, Butiatuvinha e Cascatinha.

Campo Largo – Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

Campo Magro – Boa Vista.