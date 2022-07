Apenas um número separou três apostas de Curitiba do prêmio milionário da Mega Sena 2502, sorteada na noite desta quarta-feira (20). Além destas apostas de Curitiba, outras cinco apostas realizadas no Paraná ficaram no quase para uma vida milionária. Como prêmio de consolo, todas as apostas que fizeram a quina da Mega Sena 2502 faturaram R$ 22,9 mil cada.

As apostas que ficaram no quase em Curitiba eram apostas simples e foram realizadas nas seguintes lotéricas: Bonanza Loterias, Loterias Anchieta e Loterias Vila São Pedro.

No Paraná, apostas de Foz do Iguaçu (Brasil Loterias), Maringá (Center Lotérica e Internet Banking da Caixa), Ponta Grossa (Fezinha) e São José dos Pinhais (Internet Banking da Caixa).

Mega-Sena 2503 acumulada

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas nesta quarta-feira, a Mega Sena 2503, que corre neste sábado, está acumulada em R$ 13 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena premia o acertador dos 6 números sorteados, mas ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 e a máxima, com 15 números, custa R$ 22,5 mil.