O prêmio do próximo concurso, da Mega-Sena 2517, pode chegar a R$ 60 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, o novo sorteio será quinta-feira (8), no Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista. O sorteio ocorre na quinta-feira, devido ao feriado da Independência do Brasil, no dia 7 de Setembro.

Conhecida como a loteria milionária, a Mega-Sena tem sorteios às quartas e sábados (além de alguns sorteios em semanas especiais ao longo do ano, sem falar, é claro, na Mega da Virada, que distribui, sempre, prêmios incrivelmente valiosos).

O valor da aposta simples é de R$ 4,5 para um jogo de seis dezenas, mas quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de acerto.

Aposta do PR quase leva a Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2516 da Mega-Sena, sorteadas no último sábado (3), que tinha prêmio de R$ 50 milhões. Mas uma aposta do Paraná passou perto, fez cinco dezenas e leva para casa a chamada Quina da Mega-Sena.

Ao todo, pelo menos 94 brasileiros marcaram cinco dezenas no volante de aposta. Para eles, a Caixa irá pagar um prêmio de R$ 49 mil. Entre estas apostas está uma simples, com 6 dezenas, feita na Lotérica Consolata, na cidade de Cafelândia, que fica na região Oeste do Paraná.

Já quem acertou quatro números, 6.665 pessoas, levam para casa o prêmio de R$ 988,29.

Outras loterias

Dia de sorte 651: Uma aposta única da Dia de Sorte 651 levou a bolada de R$ 625 mil. A aposta foi feita na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e acertou sozinha as sete dezenas, levando o prêmio de exatos R$ 625.612,86.

Quina 5941: Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal. E o prêmio acumulou!

Dupla Sena 2413: O prêmio acumulou! Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal.