Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.523 da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (24) em São Paulo. O valor estimado do próximo sorteio pode chegar a R$ 200 milhões, possivelmente o maior em sorteios regulares de 2022, uma espécie de Mega da Virada.

Até o momento, a maior grana sorteada este ano foi da Mega em 2022, premiando vencedores de Uberlândia (MG) e Mongaguá (SP), foi quando dividiram R$189 milhões. Na sequencia dos maiores prêmios foram R$122 e R$ 117 milhões. O próximo concurso (2.524) será sorteado na quarta-feira (28), e já são três concursos consecutivos sem ter ganhador.

Paranaenses no quase

Por pouco não teve paranaense milionário, pois 15 apostas fizeram as cinco dezenas e irão levar para casa um total de R$ 986.976,20. Os números sorteados foram 01 – 10 – 27 – 36 – 37 – 45.

O maior prêmio foi feito em um bolão com 20 apostadores em Florestópolis, onde levou R$ 134.587,60. Outros dois bolões foram realizados em Londrina e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O primeiro levou R$ 179.450,20 e o segundo, R$ 89.725,10. Já em Curitiba, uma aposta faturou R$ 89.725,12.

Para apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.