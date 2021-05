As apostas para o prêmio de cerca de R$ 100 milhões do concurso 2.376 da Mega-Sena de podem ser feitas até as 19h deste sábado (29). Para isso, os apostadores devem acessar o portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), entrar no app Loterias Caixa ou acessar o Internet Banking Caixa para clientes do banco.

É o maior prêmio das Loterias Caixa a ser sorteado neste ano, até o momento. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Segundo a Caixa, caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 100 milhões e aplique todo o valor na poupança, ele receberia R$ 159 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o prêmio seria suficiente para adquirir 25 casas ou apartamentos de luxo investindo R$ 4 milhões em cada.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50. De acordo com a Caixa, o maior prêmio pago em 2021, até então, foi de R$ 49,3 milhões para uma aposta de Bolão Caixa com sete cotas, que saiu para a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Loteca

A Loteca fecha o mês de maio com o concurso 939 acumulado e com prêmio previsto em R$ 2,3 milhões para quem acertar os resultados de 14 partidas de futebol. Esse é o segundo maior prêmio da modalidade em 2021.

A programação com as 14 partidas selecionadas, deste sábado e domingo (30), conta com as 10 partidas do Brasileirão 2021, a partida da final da Champions League, além de algumas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. As apostas podem ser feitas nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA até as 14h deste sábado. A apuração dos resultados será às 18h de segunda-feira (31).

A aposta simples, de R$ 3,00, dá direito a marcar um palpite a mais em uma das 14 partidas; assim, o apostador aumenta suas chances de acerto ao marcar dois times como vencedor, ou um time vencedor e o empate. Quanto mais duplos e triplos (cobrindo os três resultados possíveis em uma partida) marcar, maiores são as chances de ganhar e, consequentemente, maior será o preço da aposta.

Em ação inédita da modalidade, que possui 19 anos de tradição, as Loterias Caixa promoveram, no mês de maio, quatro concursos extras. O chamado “Mês da Loteca” contempla também os jogos realizados no meio da semana. A partir da próxima semana, a modalidade retorna ao calendário regular de um concurso semanal, com apuração às segundas-feiras.