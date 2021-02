Vários locais em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, são alvo de uma grande operação da Polícia Civil do Paraná, na manhã desta sexta-feira (19). Os policiais cumprem mandados prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em endereços relacionados a suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e em homicídios ocorridos na cidade. São várias viaturas, policiais e helicópteros da Polícia Civil envolvidos na ação. A Força Nacional e a Guarda Municipal do município também atua na execução dos mandados. Cinco pessoas foram presas pela manhã.

“Alguns dos presos são suspeitos de homicídios, todos relacionados com tráfico de drogas. Estamos intensificando as ações para que isso não ocorra mais. Prendemos pessoas por tráfico e posse de drogas. Vamos interrogar e encerrar esses inquéritos. Dois dos presos teriam feiro emboscadas para as vítimas e outros dois estão foragidos, mas equipes estão atrás para prendê-los”, disse o delegado Fábio Machado.

As equipes estão cumprindo os mandados simultaneamente no bairro Riacho Doce, no mesmo município onde ocorreram os crimes. Equipe de operações aéreas da PCPR utiliza helicóptero para auxiliar na operação.

Segundo as investigações, o homicídio consumado, um dos mandados, ocorreu no dia 2 de fevereiro deste ano e vitimou Elias Josiel Patene Alves, de 29 anos. Na ocasião, ele foi atraído até a residência onde sua companheira morava, no bairro São Marcos, e morto por dois indivíduos.

Já o homicídio tentado ocorreu no dia 15 de março de 2020 em uma rua, no Centro de São José dos Pinhais. Após ser alvo dos tiros, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda.

Conforme apurado, a motivação de ambos os crimes teria relação com o tráfico de drogas.

