Mais de 100 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizam uma operação, na manhã desta quarta-feira (28), para combater o roubo de cargas na região de Curitiba. Ao todo, 23 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos junto com outros 19 mandados de prisão dentro da chamada Operação Kemuri, que busca desarticular uma organização criminosa envolvida com roubo de cargas. Os mandados estão sendo cumpridos desde às 6h, em Curitiba, Piraquara e Pinhais, na região metropolitana.

Segundo a Polícia Militar (PM), houve confronto com morte na cidade de Pinhais, no Atuba, durante a primeira hora de operação. De acordo com as informações, uma equipe do Choque se deparou com um suspeito que reagiu à abordagem e disparou contra a equipe. No revide dos policiais, segundo a PM, ele foi ferido, sendo acionado o Siate para o socorro. O homem acabou morrendo no local.

Ainda conforme a PM, a Operação Kemuri conta com equipes de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), da Companhia Choque, do Comandos e Operações Especiais (COE), da Companhia de Operações com Cães (COC), do Esquadrão Antibombas (EAB) e de integrantes do Serviço de Inteligência.

As informações sobre a atuação da organização criminosa vêm sendo apuradas desde agosto de 2020. As equipes policiais acompanharam as atividades dos envolvidos, pontos onde agiam e como era a administração do grupo.

O balanço da ação será divulgado ainda nesta manhã de quarta-feira pela Polícia Militar do Paraná.