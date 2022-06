Motoristas que passarem pelos bairros Centro Cívico, Alto da Glória, Rebouças e Prado Velho, na manhã do próximo domingo (12), deverão ficar atentos às alterações do trânsito em decorrência da Meia Maratona Internacional de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Nota Paraná! Prêmios de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil saem para Curitiba

>> Por que falta água em Curitiba e RMC, mesmo com reservatórios cheios e muita chuva? Entenda

>> Semana tem várias festas juninas agendadas em Curitiba; programe seu “arraiá”

A largada da corrida ocorrerá às 6h na Praça Nossa Senhora da Salette, no Centro Cívico, e a chegada será às 9h no mesmo local. A prova contará com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o apoio em todo o trajeto. Além disso, monitores de trânsito estarão nos cruzamento com bloqueios para orientar os motoristas e garantir a segurança dos atletas.

Trajeto e bloqueios

Nas ruas Mateus Leme, Ubaldino do Amaral, Sete de Abril, Iapó, Francisco Nunes e Conselheiro Laurindo, o tráfego será compartilhado, com os atletas ocupando o lado direito e os motoristas o lado esquerdo.

Também ocorrerão bloqueios de trânsito em várias das ruas do percurso durante toda a duração da prova, conforme a lista a seguir:

– Avenida Cândido de Abreu (entre o acesso à Praça Nossa Senhora da Salette e a Rua Inácio Lustosa);

– Rua Inácio Lustosa (entre a Avenida Cândido de Abreu e a Rua Mateus Leme);

– Rua Albano Reis (entre a Mateus Leme e a Marechal Hermes);

– Rua Marechal Hermes (entre a Albano Reis e a Deputado Mário de Barros, e entre a Lysimaco Ferreira da Costa e a Comendador Fontana);

– Rua Deputado Mário de Barros (entre a Marechal Hermes e a Conselheiro Raul Viana);

– Rua Conselheiro Raul Viana (entre a Deputado Mário de Barros e a Jacy Loureiro de Campos);

– Rua Jacy Loureiro de Campos (entre a Conselheiro Raul Viana e a Ernani Santiago de Oliveira);

– Rua Ernani Santiago de Oliveira (entre a Jacy Loureiro de Campos e a Cândido de Abreu);

– Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Cândido de Abreu e a Marechal Hermes)

– Rua Comendador Fontana (entre a Marechal Hermes e a Nicolau Maeder);

– Rua Nicolau Maeder (entre a Comendador Fontana e a Augusto Stresser);

– Rua Mauá (entre a Comendador Fontana e a Amâncio Moro);

– Rua Amâncio Moro (entre a Mauá e a Ubaldino do Amaral);

– Viaduto do Capanema (entre a Ubaldino do Amaral e a Prefeito Omar Sabbag);

– Rua Engenheiro Leão Sounis (entre a Comendador Franco e a Hildebrando de Araújo);

– Avenida Comendador Franco (entre a Engenheiro Leão Sounis e a Engenheiros Rebouças);

– Rua Engenheiros Rebouças (entre a Comendador Franco e a Iapó);

– Rua Antônio Grocoske (entre a Iapó e a Francisco Nunes);

– Rua Coronel Zacarias (entre a Francisco Nunes e a Conselheiro Laurindo);

– Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos (entre a Conselheiro Laurindo e a Engenheiro Ostoja Roguski);

– Rua Hildebrando de Araújo (entre a Doutor Dario Lopes e a Engenheiro Leão Sounis);

– Avenida Prefeito Omar Sabbag (entre o Viaduto do Capanema e a Engenheiro Leão Sounis);

– Rua Alberto Bolliger (entre a Sete de Abril e a Augusto Stresser);

– Rua Augusto Stresser (entre a Alberto Boliger e a Nicolau Maeder).

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Cara e Coragem Samuel recebe uma intimação para depor Pantanal José Lucas se afasta de Irma Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix