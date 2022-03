A 3ª Meia Maratona de Curitiba, que ocorre no domingo (13), vai interferir no trajeto de 56 linhas do transporte coletivo de Curitiba no período da manhã. A corrida começa às 6h e vai até as 10h.

Segundo a Urbs, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da capital paranaense, o evento esportivo acaba interferindo nas linhas devido a quantidade de participantes da maratona que precisam ter segurança para correr (confira as linhas abaixo). São esperados 5 mil atletas.

A largada acontece na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico, e a chegada na Praça Afonso Botelho, no Água Verde. Além do percurso de 21 km também haverá corridas de 5 km e 10 km. São esperados 5 mil participantes.

Se atente!

Caso você participe do concurso público do Tribunal de Contas da União, que também ocorre no domingo, fique atento e procure antecipar a saída para o local de prova para evitar atrasos. A prova será realizada na Faculdade de Educação Superior do Paraná (Fesp), na Rua Dr. Faivre, 141, com abertura dos portões às 11h30 e fechamento às 12h30.

Veja o trajeto dos corredores:

Linhas afetadas com a meia-maratona

INTERBAIRROS I (HORÁRIO)

INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO)

INTER 2 (HORÁRIO)

INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO)

INTERBAIRROS V

JD. MERCÊS / GUANABARA

BOM RETIRO / PUC

PARQUE TANGUÁ

MATEUS LEME

JD. CHAPARRAL

ABRANCHES

V. SUIÇA

BARREIRINHA

CIC/CABRAL

CABRAL / PORTÃO

MAL. HERMES / STA. EFIGÊNIA

AHÚ / LOS ANGELES

ESTRIBO AHÚ

PAINEIRAS

STA. GEMA

FERNANDO NORONHA / LARANJEIRAS

NSA.SRA.DE NAZARÉ

AUGUSTO STRESSER

HUGO LANGE

JD. SOCIAL / BATEL

ITUPAVA / HOSP. MILITAR

HIGIENÓPOLIS

ALTO TARUMÃ

SAGRADO CORAÇÃO

DETRAN / VIC. MACHADO

CAJURU

PALOTINOS

STA. BARBARA

PETRÓPOLIS

SOLITUDE

ERASTO GAERTNER

ESTUDANTES

A. MUNHOZ / JD. BOTÂNICO

V. SÃO PAULO

UBERABA

CANAL BELÉM

V. MACEDO VIA GUABIROTUBA

BOQUEIRÃO

BOQUEIRÃO / C. CÍVICO

BAIRRO NOVO

LIGEIRÃO PINHEIRINHO / C. GOMES

ALFERES POLI

GUILHERMINA

LINDÓIA

DOM ÁTICO

V. REX

NOVO MUNDO

V. CUBAS

PINHEIRINHO/CABRAL

CAIUA/CACHOEIRA

ÁGUA VERDE