Um atentado contra uma família, na madrugada desta segunda-feira (17), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou uma menina de cinco anos de idade ferida. Ela foi baleada com oito tiros e está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

+Viu essa? Policiais são afastados das ruas após suposta agressão a soldado do Exército em Curitiba

De acordo com os vizinhos, homens com os rostos cobertos e vestidos com coletes passaram atirando contra a casa da família da criança. Os pais da menina estavam no local e não se feriram. Antes de atirar em direção a residência, os suspeitos chegaram a entrar em outra casa, onde fizeram moradores de reféns, e depois seguiram para a casa da menina atingida.

A garota precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada dos projéteis que ficaram alojados na região do abdômen. A investigação do caso passou a ser realizada pela Polícia Civil de Almirante Tamandaré.

