Cinco pessoas caíram de um barco que virou, nas proximidades da Ilha de Superagui, Litoral do Paraná, neste sábado (24). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma menina de apenas seis anos conseguiu salvar outras três vítimas sobreviventes alcançando um cooler e um estofamento de banco para que eles não afundassem.

As vítimas foram retiradas da água com a ajuda de populares e também pela lancha do Corpo de Bombeiros. O pai da menina, de 37 anos, comentou que ela era a única que sabia nadar do grupo. Ele chegou a ficar submerso, mas foi resgatado pela aeronave dos Bombeiros, Falcão 8, e encaminhado ao Hospital Regional de Paranaguá.

As outras vítimas foram liberadas logo em seguida e não precisaram ser encaminhadas ao hospital.