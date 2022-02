Um menino de 12 anos sofreu uma descarga elétrica e teve uma parada cardiorrespiratória em Guaratuba. Moradores do local disseram que ele e mais uma outra criança estavam retirando maracujá de uma árvore quando o garoto recebeu a descarga elétrica. Segundo informações, o menino estaria colhendo frutas com uma haste metálica no bairro Nereidas quando veio a sofrer um choque elétrico e cair inconsciente.

Um vizinho teria visto o garoto cair da árvore e logo colocou ele no carro para levar ao Pronto Socorro. Ao chegar na Avenida Paraná, o vizinho pediu ajuda para uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pela região e a equipe logo iniciou os procedimentos de primeiros socorros.

Os bombeiros reanimaram a criança e encaminharam ao aeroparque, onde foi levado de helicóptero ao Hospital Regional de Paranaguá.