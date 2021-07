Teve alta do hospital nesta sexta-feira (2) o menino de 6 anos, de Curitiba, que se acidentou no Beto Carrero World no último dia 19 de junho e estava internado com traumatismo craniano em Itajaí, Santa Catarina. Segundo o boletim médico do Hospital Pequeno Anjo, ele ainda deve passar por acompanhamento de especialistas, mas em casa. A criança deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no último domingo (27) para ficar em um quarto de enfermaria.

O menino caiu de uma atração em que os visitantes param para tirar fotos com um gorila de brinquedo. Ele sofreu traumatismo craniano, além de fraturar a clavícula. O acidente foi à tarde, perto das 16h, quando chovia no parque.

Nesta sexta-feira (2), a ocorrência completa 13 dias. Segundo a Polícia Civil de Penha, cidade onde fica o parque temático, o caso será investigado. O inquérito policial deve determinar as causas do acidente e averiguar se houve alguma negligência do parque. A família do menino, que é de Curitiba, estava comemorando o aniversário da criança no parque.

Na quarta-feira (30), em uma mensagem rápida trocada entre a reportagem da Tribuna e a família, o pai do menino contou que ele estava “bem melhor” e que logo iria para casa. A informação se confirmou com a alta do hospital nesta sexta-feira.

Segundo o escritório de advocacia da família, uma ação judicial deve seguir em andamento a pedido da família. A nota dos advogados publicada nas redes sociais revela que acidente ocorreu depois que a atração chamada de “O Gorila” emitiu um rugido que assustou o menino e o fez se desequilibrar. “[…] mesmo antes de conseguir subir na atração continuava sobre o paralama da caminhonete, sem que soubesse, ‘O Gorila’ emitiu um rugido muito alto, assustando-o e fazendo com que se desequilibrasse e caísse, batendo a sua cabeça no chão. Tudo isso em uma fração de segundos, sem que os pais pudessem ter tido tempo de segurá-lo”, explica a nota.

A publicação dos advogados ainda diz que a ambulância “com sirenes desligadas” levou cerca de meia hora para chegar ao local do acidente para prestar socorro. Os representantes do Beto Carrero, inicialmente, informaram aos pais que seriam fornecidos novos ingressos para uma visita futura, deixando um e-mail para contato. “Somente após a repercussão nas redes sociais, mais de 24 horas após o ocorrido, o parque voltou a fazer contato para verificar se os pais estavam precisando de algum apoio diante do estado grave da criança”. Os advogados também informam que, atualmente, o parque está mantendo contato com a família.

Em nota, o Beto Carrero World informou que prestou todo apoio ao menino após a queda e está auxiliando a família. Segundo o parque, a atração não tem restrição de idade pois é apenas um local para fazer fotos e não um brinquedo.