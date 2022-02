A família do Erick Ismael da Silva, de 18 anos, portador de uma doença rara que mora no bairro Tatuquara, em Curitiba, está novamente pedindo ajuda. Uma rifa de um climatizador de ar e de uma cafeteira vai custear a compra de equipamentos e readequar estruturalmente o espaço da casa. A Tribuna do Paraná acompanha de pertinho este caso desde 2014, quando os pais construíram a UTI dentro de casa.

Dalvana Correia da Silva, mãe do Erick, comentou que o filho perdeu totalmente a função pulmonar nos últimos dias e precisa do uso contínuo do respirador. Com a obrigatoriedade do equipamento, a família precisa alterar o espaço dentro de casa.

“Eu preciso adaptar um lugar para dar banho nele no corredor. No banheiro, não dá mais, pois o respirador precisa ir junto e a área é pequena. Essa alteração seria no corredor e o custo aproximado de R$ 3 mil que se juntaria ao valor que se tem na conta”, disse Dalvana.

Além disso, a família segue tendo custo com o pagamento de sondas que não foram fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Eu compro a caixa com dez sondas e pago R$ 650. Uso aproximadamente duas caixas por mês”, relatou a mãe.

Rifa de Vintão!

Mais detalhes sobre as rifas e sobre como ajudar podem ser obtidos em contato com a família pelos telefones (41) 99546-6503 e (41) 98870-4358. Também é possível fazer doações diretamente na conta bancária, Pix e PicPay da mãe do Erick.

Caixa Econômica Federal: Dalvana Correia da Silva

Agência 4744

Conta Poupança 1288.000812904596-4

O Pix é o CPF: 060.565.959-19

Tem também o PicPay: @dalvana.correia.silva

