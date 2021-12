O Mercado Municipal de Curitiba, que este ano recebe a Vila de Natal Electrolux para as celebrações natalinas, vai ampliar seu horário de atendimento e abrirá, excepcionalmente, nas próximas duas segundas-feiras (20 e 27). Além disso, entre os dias 21 e 23 de dezembro, o espaço ficará aberto até as 21 horas.

O centro de compras ainda terá horário especial nos dias que antecedem o Natal e o ano-novo. No dia 24, irá funcionar das 8h às 17h. No dia 31, 8h às 16h. O local não irá funcionar nos dias 25 de dezembro e entre os dias 01 e 03 de janeiro.

Normalmente, o Mercado Municipal abre das 8h às 18h, de terça a sábado e, das 8h às 13h, aos domingos.

O Mercado Municipal é ponto tradicional de gastronomia em Curitiba com boxes repletos de produtos: queijos e vinhos de diversas procedências, ervas medicinais, temperos e especiarias, iguarias, conservas, pescados, embutidos, carnes “normais” e exóticas com cortes especiais, e muitas bebidas.

Os espaço também conta com restaurantes, lanchonetes, lojas de cosméticos, vestuário, objetos de decoração, utensílios domésticos, farmácia, presentes, lotéricas, salão de beleza e sapataria.

Umas das sete lojas da rede #CuritibaSuaLinda, que comercializa artesanato com motivos da capital, está inbstalada no Mercado.

Vila de Natal

Até o dia 24 de dezembro, curitibanos e turistas que visitarem o Mercado Municipal também podem conhecer atrações da Vila de Natal Electrolux, que integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021.

A maioria das experiências, como Casa do Papai Noel com realidade aumentada, maquete de pão de mel e espaço kids, tem agendamento e já está esgotado. Mas o público pode apreciar a bela árvore de Natal de seis metros, com mensagens festivas, instalada no Espaço Arena (entrada pela Avenida Sete de Setembro).

Confira o horário especial do Mercado Municipal no fim de ano

Horário especial de Natal

18/12 (sábado) – aberto das 8 às 18horas

19/12 (domingo) – aberto das 8 às 13 horas

20/12 (segunda-feira) – aberto das 8 às 18horas

21/12 (terça-feira) – aberto das 8 às 21horas

22/12 (quarta-feira) – aberto das 8 às 21horas

23/12 (quinta-feira) – aberto das 8 às 21horas

24/12 (sexta-feira) – aberto das 8 às 17horas

25/12 (sábado de Natal) – fechado

Horário especial de ano-novo

26/12 (domingo) – aberto das 8 às 13 horas – restaurantes até às 15horas

27/12 (segunda-feira) – aberto das 8 às 18horas

28/12 (terça-feira) – aberto das 8 às 18horas

29/12 (quarta-feira) – aberto das 8 às 18horas

30/12 (quinta-feira) – aberto das 8 às 18horas

31/12 (sexta-feira) – aberto das 8 às 16horas

01/01 (sábado de ano-novo) – fechado

02/01 (domingo) – fechado

03/01 (segunda-feira) – fechado

