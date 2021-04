Curitiba entrou mais uma semana sob a bandeira laranja – de risco moderado de transmissão – e contabiliza 6.143 casos ativos de covid-19. E mesmo com queda no número de casos ativos e também de novos casos, a ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para coronavírus segue estagnada há dez dias.

Do total de 525 leitos disponíveis nas Unidades de Terapia Intensiva, 93% estão ocupados, de acordo com o último boletim divulgado. O percentual não tem alterado desde o dia 15 de abril, quando a prefeitura anunciou que do total de 523 leitos, apenas 38 estavam livres (93% ocupados).

O número total de casos confirmados da doença é de 187.516. Tendo sido 2.227 novas confirmações registradas na última semana, o que representa uma queda de 11,2% em relação ao número de casos contabilizados há 14 dias. O número de mortes também caiu. Segundo o boletim epidemiológico a média móvel de óbitos está em 63: número 52,3% menor quando comparado ao de 14 dias atrás.

Infecções são mais comuns fora da região central

Ao contrário do que se observou nos últimos meses, a tendência maior de infecção por covid-19 está nos bairros adjacentes à região central. Segundo o levantamento da Prefeitura, o bairro onde mais se registraram novos casos da doença nos últimos dias foi o Boa Vista, com 23.886 novos infectados. Em segundo lugar a Cidade Industrial (CIC), com 20.683 novas o ocorrências, seguida pelo Boqueirão, com 18.620 novos casos de covid-19 registrados nas últimas duas semanas.

Com restrição de circulação e bares, casas noturnas, locais de entretenimento e eventos fechados, a cidade terá prorrogada a bandeira laranja até o dia 28 de abril quando então deverá ser revista, levando em consideração a aproximação do Dia das Mães.

Vacinação

Com a nova rodada da vacinação contra a covid-19 da última semana, o número de curitibanos que receberam a primeira dose do imunizante já passa dos 275.745, segundo a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nessa etapa, que começou na última segunda-feira (19), foram imunizadas as pessoas acima dos 65 anos que tinham perdido a data original de imunização. Ainda conforme o novo boletim epidemiológico, 156.803 pessoas já receberam também a segunda dose da vacina em Curitiba.