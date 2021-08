A saída do Messi do time do Barcelona tem dado o que falar nas redes sociais e programas esportivos espalhados pelo planeta. La Pulga, como é conhecido o argentino cinco vezes melhor jogador do mundo, está desempregado. Pelo menos enquanto não acertar contrato com outro clube de futebol, que pode ser até o Paris Saint Germain, do Neymar. Aproveitando a fama do jogador, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Curitiba postou um meme no Instagram da prefeitura com a foto do Messi procurando emprego numa das Agências do Trabalhador da capital.

A brincadeira chama a atenção para as vagas de empregos disponíveis e chama os interessados para agendar um atendimento. O texto da postagem informa que o Sine Curitiba pode ajudar o trabalhador no processo de recolocação no mercado de trabalho. Segundo o passo a passo, os interessados devem agendar um atendimento pelo site Agenda Online.

O acesso é simples, basta entrar no link, fazer o login, clicar em “Novo agendamento”, selecionar “Fundação de Ação Social”, “Cadastro Único” e selecionar o Sine da regional da prefeitura de interesse e completar o cadastro.

Ainda conforme a postagem, a informação é de que Curitiba gerou 25.984 novos empregos com carteira assinada nos primeiros seis meses deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e já servem como incentivo para a pessoa fazer o cadastro.

O Sistema Nacional de Emprego tem a finalidade de prestar informações e facilitar a vida do trabalhador. O sistema faz, por exemplo, a unificação de mão-de-obra, controla o pagamento do seguro desemprego e apoia os programas de geração de emprego do governo federal.

Endereços em Curitiba

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE BAIRRO NOVO

Endereço: R. TIJUCAS DO SUL, 1700 – Rua da Cidadania Bairro Novo

Bairro: Sitio Cercado

Telefone: (41) 3221-2810

Email: sbairronovo@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE BOA VISTA

Endereço: AV. PARANÁ, 3600 – Rua da Cidadania Boa Vista

Bairro: Bacacheri

Telefone: (41) 3313-5665

Email: sboavista@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE BOQUEIRÃO

Endereço: AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 8430 – Rua da Cidadania Boqueirão

Bairro: Boqueirão

Telefone: (41) 3313-5526

Email: sboqueirao@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE CAJURU

Endereço: AV. PREF. MAURÍCIO FRUET, 2150 – Rua da Cidadania Cajuru

Bairro: Cajuru

Telefone: (41) 3221-2314

Email: scajuru@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE CIC

Endereço: R. MANOEL VALDOMIRO DE MACEDO, 2460 – Rua da Cidadania CIC

Bairro: Cidade Industrial de Curitiba

Telefone: (41) 3221-2901

Email: scic@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE FAZENDINHA

Endereço: R. CARLOS KLEMTZ, 1700 – Rua da Cidadania Fazendinha

Bairro: Fazendinha

Telefone: (41) 3350-3794

Email: sfazendinha@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE MATRIZ

Endereço: R. MONSENHOR CELSO, 35

Bairro: Centro

Telefone: (41) 3225-6539

Email: smatriz@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE PINHEIRINHO

Endereço: AV. WINSTON CHURCHILL, 2033 – Rua da Cidadania Pinheirinho

Bairro: Capão Raso

Telefone: (41) 3313-5429

Email: spinheirinho@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE SANTA FELICIDADE

Endereço: R. SANTA BERTILLA BOSCARDIN, 213 – Rua da Cidadania Santa Felicidade

Bairro: Santa Felicidade

Telefone: (41) 3258-6905

Email: ssantafelicidade@curitiba.pr.gov.br

UNIDADE DE ATENDIMENTO SINE TATUQUARA

Endereço: R. OLIVARDO KONOROSKI BUENO, S/N – Rua da Cidadania Tatuquara

Bairro: Tatuquara

Telefone: (41) 3221-2643

Email: statuquara@curitiba.pr.gov.br

CENTRAL DE VAGAS – Atendimento ao Empregador

Endereço: R. EDUARDO SPRADA, 4520

Bairro: CIC

Telefone: (41) 3250-7436 / 3250-7464 / 3250-7914

Email: vagas@curitiba.pr.gov.br

