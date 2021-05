Uma pesquisa do portal Reclame Aqui realizada com mais de 20 mil consumidores sobre o Dia das Mães revelou que 66,2% não vão deixar de estar com a mãe no próximo domingo (9) e quase metade (49,6%) não vai comprar presente de Dia das Mães este ano.

Metade dos participantes da pesquisa (50,7%) revelaram que não tem condições econômicas para comprar um presente para a mãe este ano. Já entre os que planejaram presentar, 76,5% ainda não comprar o presente. A maioria destes (78,7%) pretende comprar a lembrança ainda nesta semana.

Por causa da pandemia, as compras on-line tem ficado cada vez mais comuns. Entre os que já compraram presentes para a mãe, 69,4% adquiriram numa loja on-line e 30,6% numa loja física. Boa parte dos consumidores (41%) resolveram manter o mesmo valor médio no presente este ano, na comparação com 2020.

O investimento na compra do presente também foi perguntado aos consumidores. 37,3% revelaram que devem gastar até R$ 100. Outros 36,4% resolveram investir de R$ 100 e R$ 300. Roupas e calçados estão entre os presentes mais procurados (30,7%), e logo depois produtos de beleza e cosméticos aparecem nas sugestões (27,7%).