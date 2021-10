Fãs do Metallica tiveram uma boa notícia, nesta segunda-feira (25). A banda confirmou sua turnê pela América do Sul e Curitiba está no calendário para o dia 7 de maio de 2022. O show já foi adiado diversas vezes por causa da pandemia de covid-19.

As apresentações, inicialmente marcadas para abril de 2020, já haviam sido remarcadas para dezembro daquele ano. Em Curitiba, o show tinha sido reagendado em março, para ocorrer no dia 16 de dezembro, no estádio Couto Pereira.

Além de Curitiba a banda confirmou shows em Porto Alegre, no dia 5 de maio, São Paulo, 10 de maio, e Belo Horizonte, no dia 12 de maio. Além do Brasil, a turnê terá shows em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina, no mês de abril.

“Para aqueles que estiveram conosco nos últimos 18 meses, desde que os shows originais deveriam acontecer, obrigado por sua tremenda paciência! Nós realmente não podemos esperar para finalmente visitar a América do Sul pela primeira vez em quase cinco anos, com a retomada de seis shows originalmente planejados, incluindo duas cidades brasileiras em que nunca tocamos: Belo Horizonte e Curitiba“, disse a banda.

Tempos difíceis

Em uma mensagem aos fãs, a banda desejou tempos melhores para todos. “Nós desejamos a vocês, seus familiares e a todos que amam, uma boa saúde para que nós possamos virar essa página para um novo capitulo deste tempo difícil. Nós não podemos esperar para passar um tempo com a nossa extensa família Metallica no próximo ano”, disseram os músicos.

