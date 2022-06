A banda Metallica continua surpreendendo a família de Curitiba que viveu uma experiência única e inusitada durante o show épico da banda, que rolou na capital no começo do mês de maio. Lembra do pequeno Luan James, que nasceu durante os acordes de Enter Sandman? Então, a família curitibana foi novamente surpreendida pela banda com um presente pra lá de especial. Eles receberam um cartão autografado pelos quatro integrantes da banda (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo), além de diversos bodys temáticos do Metallica. “Os melhores padrinhos”, disse a mãe Joice Figueró, ao mostrar os presentes enviados à família.

Joice Figueró postou os presentes enviados pelos roqueiros em seu perfil do Instagram. “Do nada chega um pacote aqui em casa, quando eu vi de quem era, quase tive outro infarto só quem é fã vai entender esse sentimento”, disse ela na postagem. Joice disse “outro infarto” porque dias após o nascimento de Luan, James Hetfield, vocalista do Metallica, ligou para o casal Joice e Jaime Figueiró para dar os parabéns pelo nascimento em pleno show.

Dessa vez o presente “dos melhores padrinhos”, como disse Joice, chegou de surpresa, na casa da família. “Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto por essa banda, pelo carinho deles conosco, tudo parece um sonho, está demorando um pouco pra cair essa ficha ainda. Nem se eu quisesse ter planejado tudo isso daria tão certo. Obrigada Deus, obrigada universo, obrigada @metallica por tudo.

Luan tem os padrinhos mais fodas deste mundo”, disse a tatuadora.

Presente pra vida!

Luan ganhou bodys, camisetinhas, um pijaminha e até um gorro da banda. Foto: Reprodução/@digdigjooi.

O presente consiste em um cartão endereçado aos “Fiqueiro´s”, com autógrafo dos integrantes e uma mensagem de “Dias Felizes”, escrita pelo baterista Lars Ulrich, além de roupinhas pra lá de exclusivas para Luan James esbanjar ao mundo seus padrinhos pra lá de importantes. O kit tinha bodys, camisetas, um pijama e um gorro da banda.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix